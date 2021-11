Messenger er en af de mest brugte apps blandt danskere i alle aldre. Alligevel nægter nægter Mette Frederiksen, at hun kender til den.

For ifølge statsministeren er hun ikke nogen »teknologisk nørd.«

Det bekendte hun på sit timelange pressemøde onsdag aften, hvor hun sammen med justitsminister Nick Hækkerup forsøgte at svare på nogle af de mange spørgsmål, der har rejst sig i kølvandet på skandalesagen om de slettede sms'er i Statsministeriet.

»Nu nævner du nogle medier, jeg slet ikke kender,« lød svaret fra Frederiksen, da hun på pressemødet blev spurgt , om man i Statsministeriet havde kommunikeret på andre platforme end sms og mail – for eksempel Facebook Messenger.

Mette Frederiksen har ellers haft en Facebook-profil siden 2009 og lavet 654 opslag på sin Instagram-profil på to år.

»Det er jo super mærkeligt, at statsministeren åbenbart ikke ved, hvad Messenger er. Mine forældre, som er væsentligt ældre end Mette Frederiksen bruger Messenger, og jeg tror altså, at de fleste i dag er med på, hvad det er,« siger Mette Abildgaard, der er polisk ordfører for Det Konservative Folkeparti.

Facebook Messenger er da også en yderst populær app blandt danskere i alle aldre. Statsminister Mette Frederiksen er 43 år gammel. I hendes aldersgruppe, er det ifølge de nyeste tal fra Kulturministeriet hele 93 procent af de danskere, der er på Facebook, der også bruger Messenger.

»Det er jo ikke sandt, hun ikke kender Messenger. Vi kan jo se, hun tidligere har udtalt sig om det i artikler. Det her tegner sig bare ind i billedet af, at statsministeren ikke ønsker at fortælle alt i den her sag. Selv ved de små ting, skal der åbenbart justeres lidt på sandheden,« siger Morten Dahlin fra Venstre.

Peder Hvelplund fra Enhedslisten griner lidt i telefonen, da B.T. spørger ham, hvad han tænker om statsministerens tilsyneladende manglende kendskab til en af de mest brugte apps i Danmark.

»Jeg ved ikke helt … Jeg kender da godt selv Messenger, så meget kan jeg sige. Og det er muligt, man skal begynde at tage andre kommunikationsformer med end mail og sms, når man kigger på, hvad der skal journaliseres rundt omkring.«

Peter Hvelplund mener, at det er et problem, at det er ministerierne selv, der skal vurdere, hvad der bør journaliseres.

På pressemødet i går svarede Mette Frederiksen, at hun ikke havde »fundet anledning« til at journalisere nogle af sine nu slettede beskeder - hverken i minksagen eller i andre sager.

»Der er ikke nogen mulighed for at efterprøve, om det er en rigtig vurdering. Det ville være bedre, hvis vi sørgede for at udgangspunktet var at alt materiale blev gemt,« siger Peder Hvelplund.