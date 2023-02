Lyt til artiklen

DBUs kommunikationschef, Jakob Høyer, afviser nu at det er ham, der har skrevet under på et centralt papir i sagen om Aveny-T.

I en besked til B.T. afviser han nu for første gang, at han ikke har skrevet under på et dokument, som Aveny-Ts bestyrelsesformand, Henning Dyremose, har beskyldt Moderaternes Jon Stephensen for at forfalske.

»Jeg kan bekræfte, at det ikke er min underskrift på det pågældende dokument. Derudover har jeg ingen kommentar til sagen,« skriver han til B.T.

Ifølge grafolog Per F. Andersen er den øverste underskrift forfalsket. Det viser en sammenligning med Jakob Høyers andre underskrifter. Vis mere Ifølge grafolog Per F. Andersen er den øverste underskrift forfalsket. Det viser en sammenligning med Jakob Høyers andre underskrifter.

Jakob Høyers er medlem af bestyrelsen i teatret og er desuden kommunikationschef i Dansk Boldspil Union (DBU).

Moderaternes Jon Stephensen er blevet beskyldt for at have forfalsket en underskrift i sin tid som teaterdirektør.

Det er Henning Dyremose, der er formand for teatret Aveny-T's bestyrelse, der står bag anklagen. Den falske underskrift førte ifølge Dyremose til at Jon Stephensen blev fyret som teaterdirektør for teatret i 2022.

Jon Stephensens advokat, Bjarke Vejby, bekræfter over for B.T., at det er bestyrelsesdokumentet fra februar 2017, som Henning Dyremose mener, at Jon Stephensen skulle have forfalsket.

»Det er derfor, at vi har anlagt en injuriesag mod Henning Dyremose nu,« siger Bjarke Vejby.

Jon Stephensen har i dag over for benægtet nogensinde at have forfalsket en underskrift.

