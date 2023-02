Lyt til artiklen

Krigen udspiller sig lige nu i fuld offentlighed: Moderaternes Jon Stephensen beskyldes for at have forfalsket en underskrift i sin tid som teaterdirektør.

Det er Henning Dyremose, der er formand for teatret Aveny-T's bestyrelse, der står bag anklagen. Den falske underskrift førte ifølge Dyremose til, at Jon Stephensen blev fyret som teaterdirektør for Frederiksbergteatret i 2022.

B.T. har på den baggrund fået indsigt i og undersøgt Aveny-T fondens dokumenter hos Erhvervsstyrelsen. I et af de dokumenter findes en underskrift, som ifølge en grafolog uden tvivl er forfalsket.

Underskriften er placeret ud for Jakob Høyers navn. Han er medlem af bestyrelsen i teatret og er desuden kommunikationschef i Dansk Boldspils Union (DBU).

DBUs kommunikationschef Jakob Høyer.

B.T. har hyret grafolog med ekspertise i håndskrift Per F. Andersen til at vurdere ægtheden af underskriften.

»Der er ingen tvivl om, at Jakob Høyers underskrift er en forfalskning,« slår han fast.

Han hæfter sig blandt andet ved, at rundingerne fra Jakob Høyers rigtige underskrift – som Per F. Andersen har set flere eksemplarer af – ikke findes på den underskrift, som han mener er falsk.

»De er forskellige på adskillige punkter, så der er ingen tvivl«.

Her ses den mistænkelige underskrift sammenlignet med Jakob Høyers andre underskrifter:

Ifølge grafolog Per F. Andersen er den øverste underskrift forfalsket. Det viser en sammenligning med Jakob Høyers andre underskrifter.

Torsdag eftermiddag viste B.T. den mistænkelige underskrift til Jon Stephensen for at spørge, om det var ham, der satte den på dokumentet.

»Selvfølgelig er det ikke mig,« svarede Jon Stephensen.

Den mistænkelige underskrift fremgår af et bestyrelsesdokument fra 20. februar 2017, hvor fondsbestyrelsen indsætter Henning Dyremose som nyt bestyrelsesmedlem.

Jon Stephensens advokat, Bjarke Vejby, bekræfter over for B.T., at det er bestyrelsesdokumentet fra februar 2017, som Henning Dyremose mener, at Jon Stephensen skulle have forfalsket.

»Det er derfor, at vi har anlagt en injuriesag mod Henning Dyremose nu,« siger Bjarke Vejby.

Jakob Høyer meddeler, at han ikke har nogen kommentarer.

B.T. har været i kontakt med Aveny-T's bestyrelse, som oplyser, at den arbejder på en kommentar angående underskriften.