»Hvis Inger Støjberg vil være formand for Dansk Folkeparti, så bliver hun det. Det er sikkert som amen i kirken,« siger politisk kommentator Søs Marie Serup.

Det er hendes oplagte konklusion, efter at YouGov på vegne af B.T. har lavet en befolkningsundersøgelse, hvor danskerne er blevet spurgt, hvem de mener vil være den bedste formand for Dansk Folkeparti.

Det er med længder og helt uden sammenligning Inger Støjberg.

Af de 1.256 adspurgte mener 32 procent, at Inger Støjberg er den bedste kandidat. Morten Messerschmidt – som er nummer to – får kun ni procent af stemmerne.

Danskerne mener Inger Støjberg vil være den bedste formand for Dansk Folkeparti. Morten Messerschmidt halser langt bagefter Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Danskerne mener Inger Støjberg vil være den bedste formand for Dansk Folkeparti. Morten Messerschmidt halser langt bagefter Foto: Liselotte Sabroe

YouGov har også spurgt til Peter Kofod og Martin Henriksen, som får henholdsvis fem og fire procent. Undersøgelsen er gennemført, inden Merete Dea Larsen og Erik Høgh-Sørensen havde meldt sig som kandidater.

Det er dog usandsynligt, at de ville kunne høste større opbakning end Inger Støjberg.

»Inger Støjberg er bare et politisk superbrand. Derfor er der også så mange, som ser hende som det bedste, der kunne ske for Dansk Folkeparti,« siger Søs Marie Serup.

Blandt Dansk Folkepartis egne vælgere er det mere end halvdelen, som peger på Inger Støjberg som formand. Det er trods alt blandt partiets medlemmer, at formanden skal vælges.

Søs Marie Serup, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Søs Marie Serup, politisk kommentator, B.T. Foto: Bax Lindhardt

56 procent af dem, som ville stemme på Dansk Folkeparti, hvis der var valg i morgen, foretrækker Inger som formand. 28 procent af dem foretrækker Morten Messerschmidt.

Der er nærmest ingen tilslutning fra Dansk Folkepartis vælgere til Peter Kofod eller Martin Henriksen som formand.

Søs Marie Serup er dog ikke overbevist om, at det ender med, at Inger Støjberg rent faktisk går efter formandsposten.

»Dansk Folkeparti står i en bizar situation, hvor den foretrukne kandidat slet ikke er medlem af partiet, står foran sin dom i en rigsretssag og aldrig klart har tilkendegivet, at hun overhovedet vil have det job,« siger Søs Marie Serup og fortsætter:

Inger Støjberg ankommer til 21. retsdag i rigsretssagen i Eigtveds Pakhus i København. Mandag får hun sin dom. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Inger Støjberg ankommer til 21. retsdag i rigsretssagen i Eigtveds Pakhus i København. Mandag får hun sin dom. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg føler mig ikke overbevist om, at hun er klar til det valg. Jeg tror, det er sandsynligt, at hun melder sig ind, men derfra til at overtage ledelsen i et parti, som hun ikke kender indefra, der er langt,« siger Søs Marie Serup.

Søs Marie Serup forklarer, at hvis man tog Inger Støjberg ud af formandskabsspillet, så står der Morten Messerschmidt over det hele.

Han har dog meldt ud, at hans eget kandidatur stopper, hvis Støjberg stiller op.

»Messerschmidts udmelding er jo tvunget af nødvendigheden,« siger Søs Marie Serup.

Inger Støjberg har jo været i Venstre i årevis. De to partier ser forskelligt på mange ting. Bliver det ikke en udfordring for hende, hvis hun melder sig på banen som formand?

»Jo, det er en udfordring. Det er afgørende for Dansk Folkepartis vælgere, at hun tilslutter sig partiets politik. Især EU-politikken,« siger Søs Marie Serup.

Dansk Folkeparti vil have Danmark helt ud af EU. Venstre – som Støjberg kommer fra – ser Danmark som et helt og fuldgyldigt medlem af EU.

»Vi ved endnu ikke, om hun har rykket sig på det område,« siger Søs Marie Serup.

Mandag får Inger Støjberg sin dom i Rigsretten.

Hun er tiltalt for at have givet en ulovlig instruks om, at alle asylsøgende par, hvor den ene part var under 18 år gammel, uden at foretage en individuel vurdering af parrene først.

Inger Støjberg har erklæret sig ikkeskyldig hele vejen.