Der er fuldstændig tyst, når man spørger de store fagforbund ind til skandalen om formanden for 3F, Per Christensen, og hans dobbeltliv.

Men i HK tager man gerne bladet fra munden.

»Jeg vil gerne være den slags formand for mine medlemmer, der ikke bare siger: 'Ingen kommentarer',« siger forbundsformand Anja C. Jensen, der med sine 226.011 medlemmer repræsenterer Danmarks næststørste fagforbund.

Overraskelsen var at tage og føle på, da Anja C. Jensen havde læst historien.

»Jeg tror, at jeg sad tilbage med den samme oplevelse som resten af Danmarks befolkning. Det er en fuldstændig vild historie,« siger hun.

Per Christensen har gennem en årrække levet et omfattende dobbeltliv med to faste partnere samtidig, to steder, han sov, to svigerfamilier, bonusbørn for begge partnere og meget andet, som hører til i et parforhold.

I forbindelse med dobbeltlivet har han også benyttet sig af en lejlighed, som ellers kun skulle være tilgængelig for 'værdigt trængende chauffører', og som han har fået adgang til gennem en fond, hvor fire ud af fem medlemmer af bestyrelsen er fremtrædende medlemmer af 3F.

Per Christensen har formået at være på ferierejser, til familiefødselsdage, arbejdsmiddage, til nonfirmation, på vennebesøg i sommerhus og tilsvarende ting med de skiftende partnere. Du kan læse hele historien, hvor tre kvinder står frem her.

Ifølge B.T.s kilder bliver der tirsdag formiddag klokken 10 holdt et ekstraordinært møde i 3F, hvor Per Christensen skal forklare sig for de 88 bestyrelsesmedlemmer.

Forbundsformanden i HK ser ingen problemer i et samarbejde i fremtiden, hvis Per Christensen fortsætter som formand.

»Jeg har været formand i tre måneder, så det er begrænset, hvor meget jeg har arbejdet sammen med Per Christensen. Men jeg tænker, at det klart er 3Fs medlemmer, der vælger deres formand.«

»Og den formand arbejder jeg sammen med – jeg ville forvente den samme respekt fra mine andre formandskolleger. Min relation er professionel, og derfor arbejder jeg også sammen med, hvem end der bliver valgt som formand,« siger Anja C. Jensen.