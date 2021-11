I september valgte bygherren og Scandic at skære ned for deres ambitioner for det planlagte kongreshotel på Aarhus Ø.

Onsdag skal byrådet tage stilling til, om de kan leve med den nye kurs for kongreshotellet. Et nyt udbud vil ifølge kommunens egen advokat ikke ændre på noget.

På grund af covid-19 pandemien blev opførslen af hotellet midlertidigt standset, og projektet blev i den sammenhæng også ændret.

Det var planlagt, at hotellets konferencesal skulle kunne rumme i alt 2.000 mennesker.

Men de nye og justerede planer lyder på, at konferencecentret skal kunne rumme omkring 700-800 mennesker.

Samtidigt er det planlagte antal af hotelværelser gået fra 500 til 350.

På trods af at planerne for antallet af værelser og størrelsen af konferencecentret er skåret ned, så ændrer størrelsen på byggeriet sig ikke.

I stedet er der kommet plads til kontorer på 15.000 etagekvadratmeter og et stort spaområde i de fire øverste etager af bygningen, hvor der også kommer et loungeområde samt en skybar.

I kommunens udbud var det ellers et krav, at der skulle opføres et konferencecenter med plads til minimum 2.000 konferencegæster.

Men på grund af corona har bygherrerne nu ønsket at justere den plan, for at projektet fortsat kan realiseres.

»Særligt den store konferencefacilitet er stærkt udfordret, da markedet for konferencefaciliteter i realiteten har været lukket gennem covid-19 pandemien, og der er stor usikkerhed om,

hvornår konferenceaktiviteter kan genoptages på ny,« fremgår det i en indstilling til byrådet.

Advokatfirmaet Bech-Bruun er blevet spurgt om mulighederne for at videreføre projektet med bygherrernes justeringer.

De vurderer, at Aarhus Kommune godt kan fortsætte på trods af de væsentlige justeringer af projektet.

Det skyldes blandt andet, at de vurderer, at et nyt udbud ikke vil føre til et andet resultat. Det ville i stedet »resultere i et betydeligt værdispild«.

»Samlet er der således et hensyn, som Aarhus Kommune efter vores vurdering sagligt kan begrunde, og som indebærer, at Aarhus Kommune kan acceptere en justering af hotelprojektet, og at en justering, som den foreslåede, må anses at være i overensstemmelse med Aarhus Kommunes forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt,« skriver advokatfirmaet i deres vurdering.