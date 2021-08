48 år i politik og 16 år som Konservative borgmester i Helsingør Kommune.

Nu har bykongen, 81-årige Per Tærsbøl, besluttet, at det er tid til at trække sig tilbage. Han genopstiller ikke til efterårets byråds- og regionsrådsvalg.

»Torsdag aften talte jeg med Per Tærsbøl, der havde en nyhed, som jeg modtog med en blanding af sorg og respekt,« skriver hans partikollega og nuværende borgmester Benedikte Kiær på Facebook.

»Der er ingen tvivl om, at vi skylder Per tak for den kæmpe indsats, som han har ydet for Helsingør og Danmark,« fortsætter hun.

Per Tærsbøl blev borgmester i Helsingør tilbage i 1992, efter kommunen i flere årtier havde været regeret af Socialdemokratiet.

Han sad på posten indtil 2009, hvor han under dramatiske omstændigheder blev overhalet af Venstres Johannes Hecht-Nielsen. Johannes Hecht-Nielsen sprang fra sin aftale med de borgerlige partier og blev med rød bloks opbakning borgmester.

Men allerede i 2013 tog Konservative borgmesterkæden tilbage, og den tilfaldt den nuværende borgmester, Benedikte Kiær.

»Det er Per, der gjorde Helsingør til en konservativ kommune i sine 16 år som borgmester, og dermed banede han også vejen for, at jeg har været borgmester i Danmarks bedste kommune i snart otte år,« skriver hun.

Det var Per Tærsbøl, der gav hende borgmesterkæden på, fortæller hun.