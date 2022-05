Blandt de mange erhvervsmænd og millionærer i Aalborg er der én mand, der er særligt i vælten i øjeblikket.

Han har også hænderne på mange ting – bidrag til Socialdemokratiets pengekasse, historiske hushandler, kontroversielle konkurser – og trommestik.

Men hvem er han egentlig, Jesper Skovsgaard, rigmanden og ejendomsmatadoren, som er i vælten for sine forbindelser til Aalborgs borgmester og skandalen om Nybyggerne-filmen til 100.000 kroner, som kommunen har betalt, men aldrig set?

B.T. er dykket ned i Jesper Skovsgaards historie, der startede på bunden i Bauhaus – bogstavelig talt, for det var i fliseafdelingen, at han lagde de første sten til sin erhvervskarriere.

Siden steg han til toppen – lige så bogstaveligt – da han i 2007 fik adresse i afdøde Thorkild Kristensens liebhavervilla, en af Aalborgs mest kendte ejendomme, med udsigt over byen og fjorden.

Sidste år solgte han dog hjemmet, som den erklærede musiknørd har indrettet med musikstudie og trommesæt i kælderen til at koble af med, til en anden rigmand – hestemultimillionæren Andreas Helgstrand – til en anslået pris på i alt 104 millioner kroner.

Rigmanden Jesper Skovsgaard var tilbage i midt-00erne involveret i den aalborggensiske sportsverden. Han afhændede bl.a. Aalborg DH til AaB. Men det blev dog aldrig aktuelt. Foto: Henning Bagger Vis mere Rigmanden Jesper Skovsgaard var tilbage i midt-00erne involveret i den aalborggensiske sportsverden. Han afhændede bl.a. Aalborg DH til AaB. Men det blev dog aldrig aktuelt. Foto: Henning Bagger

Det er velkendt, at byggematadorens firma stod bag husene til TV 2-programmet Nybyggerne, da de var forbi Aalborg. Siden kom det frem, at firmaet – som ikke ligefrem er et mediehus – havde modtaget 100.000 kroner for en film i forbindelse med tv-programmet. Samtidig havde Skovsgaard gennem tre af sine egne firmaer ført det halve, altså 50.000 kroner, til borgmester Thomas Kastrup Larsens parti.

»Returkommission«, spekulerede kritikere i – og det fik ny næring, da det kom frem, at Skovsgaard havde sponseret et stort anlagt fyrværkerishow i Aalborg i 2014 og kort tid efter fik en forlomme til en længe ventet byggetilladelse.

Han er opvokset i Nøvling, en anelse uden for Aalborg, som søn af rengøringsdamen på den lokale skole og en smed. Inden han nåede til Bauhaus, endte han hos købmanden Willy Jellesen i Gug, hvor han blev sodavandsansvarlig som 17-årig.

Her lærte han at passe på pengene. Gik en sodavandsflaske på gulvet, skulle flaskehovedet gemmes. Det var den eneste måde, bryggeriet ville refundere beløbet, belærte købmanden den unge Skovsgaard. Og det sidder også ved den i dag 50-årige Skovsgaard.

»Jeg hader, når jeg i dag går rundt på byggepladser og ser, at de bare smider søm, skruer og andre materialer væk,« har han sagt til Appetize.

Valgplakat for borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S). Borgmesterens seneste valgkampe har været støttet af Jesper Skovsgaard. Foto: Henning Bagger Vis mere Valgplakat for borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S). Borgmesterens seneste valgkampe har været støttet af Jesper Skovsgaard. Foto: Henning Bagger

Siden røg han videre til fliseafdelingen i Bauhaus, da de åbnede i Aalborg, hvor han mødte Dion, der solgte slidte lejligheder, han havde renoveret.

Fortjenesten tændte Skovsgaard, som tog endnu et råd til sig; når en bolig var i orden, skulle der bestilles en rejse og et ur, inden næste projekt. Der skulle være en gulerod.

Det blev starten på karrieren som byggematador, som betød, at Skovsgaard fra 1992 til 2002 renoverede og solgte næsten hundrede lejligheder og dannede grundlaget for millionvirksomheden. Men det er ikke kun de seneste måneder, den erklærede musiknørd Skovsgaard og hans erhvervseventyr har haft et nært samarbejde med Aalborg Kommune.

Skovsgaards virksomhed har eksempelvis bygget langt flere kvadratmeter end det tilladte på Tinbergens Allé i Aalborg Øst. Men frem for påbud blev det i stedet pålagt, at han skulle bidrage til fællesarealerne med et 'kvalitetsløft'. Det viser dokumenter, som B.T. har fået aktindsigt i.

'Straffen' for, Jesper Skovsgaard har bygget for meget på Tingbergens Allé – en dispensation samt et 'kvalitetsløft' af fællesarealerne. I følge kritikere en ret så lukrativ aftale for byggematadoren, hvor han tjener på de ekstra bebyggede kvadratmeter og i stedet betaler billigt for løftet af fællesarealet. Vis mere 'Straffen' for, Jesper Skovsgaard har bygget for meget på Tingbergens Allé – en dispensation samt et 'kvalitetsløft' af fællesarealerne. I følge kritikere en ret så lukrativ aftale for byggematadoren, hvor han tjener på de ekstra bebyggede kvadratmeter og i stedet betaler billigt for løftet af fællesarealet.

De viser også, at Skovsgaard fik kommunens dispensation til at bygge mere – men først efter han havde bygget.

Beboerne udtrykte dog over for B.T. tilfredshed med udkommet – de fik simpelthen et bedre 'produkt' ved, at Skovsgaard gav fællesarealerne et kvalitetsløft.

B.T. har talt med to uafhængige kilder, der begge optræder anonymt af bekymring for konsekvenserne ved at stå frem. Den ene kilde har selv handlet med Skovsgaard og kalder ejendomsudvikleren »pissesød og en flink fyr, når man sidder over for ham«.

»Men når han møder modgang, kortslutter han og kan blive utrolig primitiv,« siger kilden, der af samme årsag ikke har ønsket at lave aftaler med Skovsgaard i flere år.

En anden kilde beretter om en reaktion fra Jesper Skovsgaard, når han konfronteres, hvor ejendomsinvestoren bliver sur og »tramper i gulvet«.

Sidste år rendte den nordjyske håndværkervirksomhed Thomsen & Fals ind i store økonomiske problemer.

Jesper Skovsgaard trådte i 2006 ind som pengemand og bestyrelsesmedlem i Aalborg DH, der havde Christian Dalmose (tv) som træner. Foto: Henning Bagger Vis mere Jesper Skovsgaard trådte i 2006 ind som pengemand og bestyrelsesmedlem i Aalborg DH, der havde Christian Dalmose (tv) som træner. Foto: Henning Bagger

Ud af de 14 millioner kroner, som byggefirmaet manglede i kassen, kom de 10 millioner fra DKT Byg – det, der tidligere hed Dansk Totalentreprise. Ejer og bestyrelsesformand?

Jesper Skovsgaard.

Men forretning kan Skovsgaard dog drive – i hvert fald på bundlinjen. I 2020 havde han byggerier i gang gennem 2E Group for over én milliard – og tjente i det regnskabsår 46 millioner efter skat.

Det betyder dog ikke, at det er fryd og gammen at være ansat hos rigmanden. Her er flere strakspåbud fra Arbejdstilsynet fra de sidste par år – strakspåbud, som ikke er efterkommet, viser oversigten.

Sure smileyer og påbud til Skovsgaards firmaer. Vis mere Sure smileyer og påbud til Skovsgaards firmaer.

Også de ansatte er han ikke altid på bølgelængde med – tilbage i 2019 kunne B.T. fortælle om mindst tre udeståender blandt tidligere ansatte. En af dem havde tilgodehavender for næsten trekvart million.

Han har selv fortalt, at han stiller store krav til sine medarbejdere – fordi han selv arbejder hårdt.

»Hvis jeg skriver til min bogholder klokken 10 om aftenen, så svarer hun senest klokken 10 minutter over 10. Det skal man være indstillet på, når man arbejder sammen med mig,« fortæller han om sin arbejdsmoral.

I den mere kuriøse afdeling har Skovsgaard også forsøgt sig som håndbold-frontfigur, da han prøvede at redde damehåndbold-fatamorganaet Aalborg DH i midten af 00erne.

B.T. har været i kontakt med Jesper Skovsgaard, der ikke har ønsket at medvirke i denne artikel, men givet følgende kommentar:

»Der er altid nogen, som vil være ude efter os, som gerne ser, at vi mislykkes. Ofte er det konkurrenter. Andre gange er det små mennesker med mangel på egen succes eller bare små mennesker, som nyder tanken om, at andre skal mislykkes.«