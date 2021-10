Snart skal de københavnske bykongers plads på tronen stå sin prøve til kommunalvalget, men ifølge B.T.s politiske kommentator kan alle, med undtagelse af en enkelt borgmester, tage det med ro.

Det gælder i særlig grad Herlevs Thomas Gyldal Petersen (S).

Efter Hans Tofts afgang fra Gentofte, er det svært at finde en borgmester i landet, der lever mere op til prædikatet ‘bykonge’.

Ved kommunalvalget i 2017 fik Socialdemokratiet intet mindre end 57,2 procent af stemmerne i Herlev Kommune. Næsten hver tredje borger i kommunen, 32,2 procent, stemte personligt på borgmesteren.

Thomas Gyldal Petersen har det bedst i Herlev (foto: Henning Bagger / Scanpix 2017)

»Jeg holder altid øje med Herlev. Thomas Gyldal er en kæmpe stjerne. Jeg er spændt på, hvor længe der går, før man ser ham på en større post,« siger Søs Marie Serup til B.T.

Thomas Gyldal har længe virket grydeklar til at tage samme tur, som andre tidligere populære S-borgmestre som Nicolai Wammen og Joy Mogensen har gjort.

Han blev da også en afgørende del af valgkampen forud for folketingsvalget i 2019, da han sammen med Mette Frederiksen præsenterede regeringens velfærdsudspil.

Det ligger lige til højrebenet, at han skal stige i rang, men til Altinget har han tidligere sagt, at det appellerer mere til ham at være borgmester end at ‘tackle igennem’ på Christiansborg.

Han afviser dog intet.

»Jeg holder så meget af Herlev, at hvis jeg på et tidspunkt kan tjene Herlev mere et andet sted end her, så vil jeg gerne bevæge mig. Men jeg er meget lykkelig, hvor jeg er,« sagde Thomas Gyldal Petersen i et interview med Altinget i 2019.

Man kunne fristes til at tænke, at Socialdemokratiet kunne bruge en stemmesluger som Gyldal andre steder end Herlev, men ifølge Søs Marie Serup er det et glimrende sted at have en stjerne placeret.

»Det er godt at have en højborg at vise frem. Socialdemokratiet har tidligere været presset i vestegnskommunerne, hvor man ikke har haft styr på sine borgmestre,« siger Søs Marie Serup.

Danskerne går til stemmeurnerne til kommunalvalget tirsdag 16. November 2021.