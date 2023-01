Lyt til artiklen

B.T. erfarer at Nye Borgerlige indkalder til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde tirsdag klokken 16.00.

Her vil partiet drøfte processen for det videre forløb i forbindelse med valg af ny formand.

Det oplyser Nye Borgerliges sekretariatschef, Lars Eldrup, til B.T.

Han oplyser desuden på sms, at partiet ikke har prøvet at skifte formand før. Der er derfor »brug for at tilrettelægge en god proces,« skriver han.

Pernille Vermund meldte i sidste uge, at han har besluttet sig for at stoppe som partiformand i Nye Borgerlige.

Hun har tidligere sagt, at hun ikke ville sidde i Folketinget mere end en eller to perioder.

Der er især nævnt to mulige kandidater, som nye formandsemner, nemlig Lars Boje Mathiesen og nyvalgte Mikkel Bjørn.

Blandt danske politiske kommentatorer har der været udbredt enighed om, at Lars Boje Mathiesen er favorit til at overtage efter Vermund. Der er dog indtil videre ingen der helt officielt har meldt sig som kandidater endnu.

Nye Borgerlige fik 3,7 procent af stemmerne ved folketingsvalget.

For to uger siden var partiet dalet til 2,8 procent i en måling fra Voxmeter.

Pernille Vermunds kommende farvel til formandsposten i Nye Borgerlige og hendes exit fra Folketinget efter næste folketingsvalg ser foreløbig ikke ud til at have fået vælgerne til at flygte fra partiet.

I mandagens Voxmeter-måling står Nye Borgerlige opbakning fra 3,9 procent af vælgerne.

B.T. forsøger at indhente kommentarer fra Nye Borgerliges folketingsmedlemmer.

Opdateres...