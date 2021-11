»Nu kan jeg slappe af. Nu kan jeg ikke gøre mere.«

Stemningen er lettet hos Venstres spidskandidat i Aalborg, Jan Nymark Thaysen. Efter at have arbejdet i døgndrift er det nu op til vælgerne.

For Thaysen har særligt én ting fyldt under den snart overstået valgkamp. At blive et mere kendt ansigt i den nordjyske hovedstad.

»Jeg er ikke særlig kendt. Alle ved ikke, hvem jeg er. Det har krævet en indsats, og det er det, den her valgkamp har gået på.«

Jan Nymark Thaysen. Foto: Henning Bagger Vis mere Jan Nymark Thaysen. Foto: Henning Bagger

»Selvom jeg har været gruppeformand og stået ved budgettaler, så må vi erkende, at det er de færreste, der ser og ved det. Så det har selvfølgelig været op ad bakke. Men det er den rolle, jeg har måttet tage.«

Socialdemokratiet har siddet tungt på magten i snart 100 år. Derfor anerkender Thaysen også, at hans direkte konkurrent om borgmesterkæden, Thomas Kastrup-Larsen (S), har en fordel hvad angår berømmelse.

Thaysen er tvivlende omkring, hvorvidt jagten på opmærksomhed har rykket på sig. En jagt, der blandt andet har afspejlet sig i busreklamer og opmærksomhed på sociale medier.

»Det håber jeg. Men man flytter ikke bjerge på en gang. Vi er lidt tryghedsnarkomaner heroppe. Det, vi kender, er vi trygge ved.«

Så hvad er målet egentlig for Thaysen?

»Målet er at fastholde det, vi har. Der har været stor polemik i Venstre. Stor udskiftning og en del udfordringer. Så vores mål er at holde skansen.«

»Så de otte mandater. Kan vi fastholde dem, så tror jeg, vi skal stille os godt tilfredse.«

Du vil vel gerne være borgmester?

»Selvfølgelig! Det vil være skønt at kunne gøre mere væsen af sig. Kan vi mønstre flere mandater, så åbner det da muligheder. Vi må se hen ad aftenen. Hvad der er at rykke på.«

»Men jeg er da fortrøstningsfuld og spændt.«

Thomas Kastrup-Larsen har været Aalborgs borgmester siden 2013.