Analyse: Det er ikke kun ude i kommunerne, at der er bliver bidt negle, når slagsmålet om borgmesterkæderne skal afgøres tirsdag aften og nat.

Med et hold af partiansatte sidder 10 partiledere med nervøse miner og følger slagets gang.

For nogle partiledere kan valgaftenen ende som en katastrofe, der kan udløse ulmende interne opgør og sende partiet på krisekrus. For andre partiledere kan kommunalvalget blive en sejrsrus, som de kan ride på helt ind i et folketingsvalg.

Her er de seks partiledere, der har mest på spil:

Mette Frederiksen

Mette Frederiksen

For bare to måneder siden så statsministeren ud til at blive en af de sejrende partiledere. Men møgsagen om mink og slettede sms'er har vendt stemningen mod Socialdemokratiet. Nu skal Mette Frederiksens være glad for at holde skansen.

Noget katastrofevalg er der dog ikke lagt op til for S. En mindre tilbagegang og et antal borgmesterposter, som lægger tæt på de 47, som S fik i 2017.

Mette Frederiksen vil næppe få problemer med at forsvare valgresultatet. Ikke mindst med henvisning til at kommunalvalget i 2017 var ekstraordinært godt for S.

Det eneste potentielle katastrofe for Mette Frederiksen ligger i København, hvor der muligvis gemmer sig en vælgerlussing.

Jakob Ellemann-Jensen

Jakob Ellemann-Jensen

Venstre-formanden har brug for en sejr og oprejsning. Men meget lidt tyder på, at Ellemann kan danse sejrsdansen ud på valgnatten.

Venstre er faldet massivt i målingerne siden det seneste kommunalvalg, og det kan næppe undgås, at Venstre får færre stemmer denne gang. Spørgsmålet er derimod, hvor mange af de 37 borgmesterposter, partiet kan holde fast i.

Ellemann kan forsvare en mindre tilbagegang, selv om det ikke vil pynte på den pressede Venstre-formand. Hvis partiet derimod ryger ned omkring 30 borgmesterposter, vil den ulmende utilfredshed springe ud af skjulet i Venstre-baglandet.

Og så er Ellemann igen tilbage i fortællingen om Venstre i krise.

Kristian Thulesen Dahl

DF-formanden står i møg til knæene i det kriseramte parti, som i forvejen aldrig har stået stærkt ved kommunalvalg. Endnu et valgnederlag er uundgåeligt, og potentielt kan DF ryge helt ud i hver tredje kommune.

Thulesen Dahl kan klamre sig til håbet om, at DF i forvejen har så få mandater i kommunerne, at partiet ikke har så meget at tabe.

Omvendt kan et valgnederlag blive en intern eksplosion i DF, hvor Thulesen Dahl ellers har fået ro i geledderne efter årsmødet.

Et knusende nederlag vil bringe spørgsmålet om Thulesen Dahls formandspost op til diskussion igen.

Kristian Thulesen Dahl

Søren Pape

Den konservative formand ved allerede nu, at hans parti går en stor fremgang i møde til kommunalvalget. Alligevel skal Søren Pape ikke juble for tidligt.

I baglandet er forventningerne til borgmesterhøsten stor. Så hvis Konservative ikke kan veksle en massiv fremgang til 11-12 borgmesterposter, vil Pape kun kunne smile halvt.

Og så er der jo den konservative kronjuvel på Frederiksberg.

Taber partiet borgmesterkæderne efter 112 år, skal alt andet falske sig, før Pape kan kalde valget en succes.

Sofie Carsten Nielsen

Radikale Venstre er ikke nogen kommunal sværvægter. Kun i de største byer har partiet slagkraft, så det er her, Sofie Carsten Nielsen skal håbe på medvind, hvis hun skal undgå en tabertale på valgnatten.

Det peger dog ikke i retning af en nem aften for Sofie Carsten Nielsen, som selv har været ude og tale forventningerne langt ned.

Hun skal håbe, at partiet gentager valgresultatet fra det seneste valg i de fire største byer og kan holde på rådmandsposterne.

En enkelt borgmesterpost vil lune gevaldigt.

Sofie Carsten Nielsen

Pernille Vermund

Nye Borgerlige er grønskollinger i kommunalpolitik. Sidste gang var det kun Mette Thiesen i Hillerød, som blev valgt ind, og denne gang har Pernille Vermund også skruet forventningerne helt ned: Blot 10 byrådsmedlemmer i hele landet.

Men i baglandet er forventningen langt højere. Og med meningsmålinger, som placerer Nye Borgerlige over DF, vil blot 10 mandater være ren skuffelse udadtil.



I mange kommuner bliver det på nippet, om NB kommer ind.

Derfor kan Pernille Vermund enten stå tilbage som en af valgets store sejrsherre eller en ligegyldig parentes.