Coronaen er i den grad på spil hjemme hos Helsingørs borgmester, Benedikte Kiær.

Det er sket efter en familiefødselsdag i weekenden, hvor hendes søn blev fejret.

Ifølge Helsingør Dagblad er kun den treårige borgmesterdatter Lærke sluppet for smitte, men hun er alligevel isoleret sammen med resten af familien.

»Vi kan ikke få det over vores hjerter at isolere hende, så hun bliver her sammen med os,« siger Benedikte Kiær til mediet.

Hun oplyser videre, at alle tre smittede har et milt forløb med kun lidt feber og snot. Også en bedstefar, der er blevet smittet, er flyttet ind.

Både Henriette Kjær og hendes mand har fået tredje stik af coronavaccinen.

Pligterne som borgmester i Helsingør klares i stedet hjemmefra via computeren, indtil isolationen igen er overstået.

Henriette Kjær har netop hul på sin tredje periode som politisk leder i den nordsjællandske by.