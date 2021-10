Kampen om stemmerne ved det kommende kommunalvalg er for længst skudt i gang.

I den forbindelse sendte Venstre allerede i foråret en debatinvitation til borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S).

Tilbage har de nu fået et 'nej'.

»Hvis man skal bruge mottoet 'vi udvikler os sammen', som borgmesteren gør, så skal man jo også ud at snakke med folk,« siger Jan Thaysen, der er kommunalvalgskandidat for Venstre.

Jan Nymark Thaysen. Foto: Henning Bagger

Det var ham, der skulle have været den anden halvdel af debatduoen, hvis borgmesteren havde sagt ja.

Det skulle være et såkaldt åbent møde, hvor alle kunne komme med, og diskussionsemnet ikke var forudbestemt.

»Jeg synes, det er ærgerligt. Man går glip af muligheden for at skabe debatter, hvor man nuancerer forskellene på hinanden, men samtidig har fuldstændig respekt for hinanden,« tilføjer han.

Thomas Kastrup-Larsen kan dog ikke se problemet i sit afslag på invitationen.

»Et eller andet sted skal man jo stoppe. Du skulle se, hvor mange invitationer til de her møder jeg får i løbet af en valgkamp. Hvis jeg slet ikke mødte Jan, havde jeg da også syntes, det var et problem. Men det gør jeg jo,« siger han og forklarer:

»Jeg har allerede været til debat med ham mindst tre gange siden sommerferien.«

Det anerkender Thaysen også.

»Jamen vi har da også været meget sammen,« griner Jan Thaysen:

»Men han tæller emnediskussionerne med, hvor vi kun har diskuteret erhverv. Vi efterlyser den frie debat, hvor man kan snakke værdiforskelle og vise borgerne, hvor vores grundlæggende forskelle er. Vi har været til møde sammen så sent som i morges, men det var arrangeret af Dansk Industri og Sydbank og havde igen erhverv som tema. Og dette møde var jo heller ikke et åbent møde. Mødet, Thomas sagde nej til, skulle have været åbent for alle.«

Thomas Kastrup-Larsen mener ikke, at hans tid bruges bedst dér.

Hvad er det, du hellere vil bruge tid på, hvis det ikke er møder som disse?

»Jeg vil ud at møde borgerne og ud i virksomheder eller på uddannelsesinstitutioner. I går var jeg for eksempel ude at køre med DI's valgbus, og jeg tager ind i gågaden og snakker med folk og hører, hvad de synes er vigtigt,« siger Thomas Kastrup-Larsen.

Synes du, der er for få frie debatter i den kommunale valgkamp?

Er du ikke bange for, om det påvirker dit valg ikke at stille op til møder som dette?

»Man er jo nødt til at prioritere, og jeg tror ikke nødvendigvis, at en partidebat arrangeret af Venstre er det, der vil flytte allermest.«

Det har Jan Thaysen også gjort sig sine tanker om.

»Thomas har ikke noget at vinde ved at deltage i sådan et program. Han har jo siddet på et godt mandat, og jo mindre, han kan blive udfordret, jo bedre,« siger han og fortsætter:

»Som siddende borgmester prioriterer man nok bare anderledes, men jeg er et helt andet sted. Jo mere synlig jeg kan være, jo bedre. Jeg har været afsted to gange hver dag denne uge, og det er jo slet ikke det tempo, han kører i.«

Han afslutter med at sige, at han altid er klar på mødet, hvis Thomas Kastrup-Larsen skifter mening.