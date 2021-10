De seneste uger er der blevet anmeldt ikke mindre end 30 indbrud i villaer i den nordjyske by Hobro.

Nu efterlyser Nordjyllands Politi den formodede gerningsmand.

»Der har ellers været en lang periode med meget få indbrud i byen, så vi tager denne stigning i indbrud alvorligt. Vi efterforsker massivt i de enkelte sager, men indtil videre har vi ikke et bud på, hvem gerningsmanden er,« siger politikommissær Mikkel Brügmann i en pressemeddelelse.



Politiet oplyser, at gerningsstederne ofte i nærheden af stier, så gerningsmanden har kunnet komme hurtigt væk fra husene.



Der har tidligere været en del villaindbrud i Randers, Hadsten og Viborg, hvor fremgangsmåden minder om dem, som er set i Hobro.



»Derfor mistænker vi, at den samme gerningsmand kan operere i et større område,« siger politikommissær Mikkel Brügmann.



Politikommissæren håber at høre fra vidner, der enten har kendskab til personen eller måske har set ham i området.



»Ring straks til os på 114, hvis du har oplysninger i sagen,« pointerer Mikkel Brügmann, der også opfordrer til, at borgerne kontakter politiet, hvis de observerer mistænkelig adfærd på villaveje eller stier.