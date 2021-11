Godt nok kan hendes mellemnavn være svært at udtale.

Men det er ikke derfor, at borgerne i Holbæk er på fornavn med deres borgmester, Christina. Det er, fordi hun »jo bare er Christina fra borgmesterkontoret«, som der bliver sagt i ovenstående video.

Christina Krzyrosiak Hansen (S) blev valgt som Danmarks yngste borgmester i 2017 i en alder af 24 år. Og vælgerne i Holbæk Kommune må mene, at hun har gjort det godt.

I hvert fald har Socialdemokratiet mere end fordoblet sit mandattal i byrådet i Holbæk og knap hvert andet kryds i kommunen blev sat ud for borgmesterens navn. Med 18.590 personlige stemmer har hun fået 46 procent af alle de afgivne stemmer i kommunen.

Stemmefordelingen i Holbæk Kommune Socialdemokratiet: 58,9 %

Venstre: 15,4 %

Konservative: 5,8 %

Radikale Venstre: 4,3 %

Dansk Folkeparti: 4,3 %

Enhedslisten: 4,1 %

Nye Borgerlige: 3,1 %

SF: 2,8 %

Liberal Alliance: 1,3 % 40.004 stemmer i alt.

Og Holbæk-borgernes begejstring over det suveræne valg for deres borgmester giver dem julelys i øjnene på en grå novemberdag – dagen derpå.

»Jeg har stemt på Christina, fordi hun har gjort meget godt for Holbæk, er ung, og fordi hun kan finde ud af at samarbejde, hvilket hun også giver udtryk for, at hun vil i dag, selvom hun har fået mange mandater,« siger Charlotte Pedersen, 64 år.

»De ting, Christina lover, har hun holdt. Det er en af de første gange, jeg har oplevet det – at en politiker står ved det, de siger,« fortæller Charlie Hansen, 26 år.

»Christina har taget nogle initiativer, været ude i marken, og det synes jeg, har været positivt,« siger Lone Henriksen, 63 år.

Christina, Christina, Christina. Byens borgere omtaler udelukkende deres borgmester ved fornavn.

»Når man kigger på alle plakater, så har alle efternavne på. Men det har Christina ikke. Hun er Christina fra borgmesterkontoret, og vi behøver ikke et efternavn, for vi ved, hvem hun er,« forklarer 39-årige Troels.

Foto: Pernille Magaard Bøgh Vis mere Foto: Pernille Magaard Bøgh

Kun én ud af de tolv, som B.T. har talt med i gågaden i Holbæk onsdag middag, har ikke stemt på Christina.

Og det er der én bestemt grund til:

»Hun har gjort det hamrende godt, men hun har ikke fået min stemme. Jeg synes, det er vigtigt, at nogle holder Socialdemokratiet i ørene. Derfor stemte jeg anderledes, og det er den eneste begrundelse,« siger Henrik, 67 år, der udtrykker sin største respekt for borgmesteren.

Christina Krzyrosiak Hansen (S) har fået knap hver anden stemme i kommunen. Vis mere Christina Krzyrosiak Hansen (S) har fået knap hver anden stemme i kommunen.

Men det er ikke kun vælgerne i Holbæk Kommune, der er vilde med Christina. På hjemmefronten er der også bud efter hende.

Privat danner hun par med folketingspolitiker Jacob Mark (SF), og han gik nemlig på knæ sidste måned. En glædelige nyhed, som SF-politikeren delte på både sin Facebook- og Instagramprofil, med et billede fra øjeblikket:

»Da jeg holdt min fødselsdag i weekenden, fik jeg den største gave, jeg kunne ønske mig, da jeg gik på knæ og spurgte Christina, om hun kunne tænke sig at gifte sig med mig, og hun svarede ja,« skrev Jacob Mark på Instagram.