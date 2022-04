Det var noget af en bombe, der sprang i Enhedslisten i Aarhus, da byrådsmedlem Viggo Jonasen blev ekskluderet fra partiet for sexistiske udtalelser og chikane.

Nu kan han atter være i spil.

De tre valgte byrådsmedlemmer i Aarhus, Laura Bryhl, Katrine Vinther Nielsen og Thure Hastrup, er nemlig sygemeldte.

Viggo Jonasen er 2. suppleant – og det er han uagtet, hvad Enhedslisten ønsker. Dermed kan han altså blive indkaldt til byrådet.

»Jeg er da klar til at træde ind. Jeg følger med i byrådet, og jeg er godt klædt på til opgaven,« siger Viggo Jonasen til B.T. og tilføjer:

»Eksklusionssagen generer mig, men jeg er klar til at passe mit arbejde.«

Næste byrådsmøde er 27. april, og hvis de tre sygemeldte byrådsmedlemmer stadig er syge, kan Viggo Jonasen altså blive indkaldt. Det er op til borgmester Jacob Bundsgaard, om han indkaldes.

Det var blandt andet Laura Bryhl, Viggo Jonasen er ekskluderet for at have optrådt sexistisk over for.

Det er dog ikke sikkert, Viggo Jonasen bliver indkaldt, da de tre byrådsmedlemmer kan nå at blive raske inden 27. april, understreger Viggo Jonasen.

»Hvis de når at blive raskmeldte, er der jo slet ikke et spørgsmål om, om jeg skal ind. Så det har vi til gode at se,« siger Viggo Jonasen.

Viggo Jonasen mener selv, han blev ekskluderet på et forkert grundlag.

21. marts sagde han til B.T. at han var dybt uenig i eksklusionen.

»Det er fuldstændig hul i hatten. De klager er overdrevne og ude af kontekst. Det er pinligt for vores parti,« sagde han dengang.

Torsdag aften oplyser han til B.T., at han har indbragt sagen for vedtægtsnævnet for at få ophævet eksklusionen.