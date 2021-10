»Det er helt uacceptabelt, at de har forsøgt at fratage Folketinget og offentligheden den information og det indblik i forløbet, som vi har krav på.«

Sådan lyder det fra De Konservatives gruppenæstformand Rasmus Jarlov, efter B.T. tirsdag har afsløret, at Mette Frederiksens særlige rådgiver har slettet væsentlige sms’er om minkskandalen.

Også Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh, er lamslået.

»Den her skandale vokser sig større og større,« siger han.

Rådgiveren Martin Justesen har nemlig slettet en sms-korrespondance, som han havde med tidligere fødevareminister Mogens Jensens særlige rådgiver, Søren Andersen, 10. november sidste år.

Her var det kommet frem, at aflivningen af alle danske mink var ulovlig og i strid med grundloven. Og Martin Justesen blandede sig i sms-korrespondancen i, hvad tidligere fødevareminister Mogens Jensen skulle sige til pressen om mink skandalen og den manglende lovhjemmel til at slå alle mink ned.

Indtil nu er det lykkedes for Statsministeriet at holde sms-korrespondancen hemmelig.

B.T. søgte aktindsigt i sms-korrespondancen 5. december sidste år, men Statsministeriet svarede, at ministeriet ikke havde sms'erne og afslog efterfølgende at give B.T. svar på om sms-korrespondancen overhovedet havde fundet sted.

Statsminister Mette Frederiksen og særlig rådgiver Martin Justesen efter Folketingets åbning på Christiansborg, tirsdag den 6. oktober 2020.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Statsminister Mette Frederiksen og særlig rådgiver Martin Justesen efter Folketingets åbning på Christiansborg, tirsdag den 6. oktober 2020.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Ombudsmanden gik ind i sagen og afkrævede svar på, om sms-korrespondancen havde fundet sted. Det havde den, bekræftede Statsministeriet.

Men Mette Frederiksens særlige rådgiver Martin Justesen havde slettet den, da han har sat sin telefon til automatisk at slette sms’er efter en bestemt periode.

Det har nu fået Mink-kommissionen til at kræve, at Statsministeriet gendanner alle de slettede sms'er i en periode på fire måneder fra 1. september til ultimo december 2020, så de kan indgå i kommissionens undersøgelse, oplyser kommissionen til B.T.

Rasmus Jarlovs tillid til regeringen kan efter B.T.s nye oplysninger om minkskandalen ligge på et meget lille sted.

»Det virker som et statsministerium og en regering, der har noget at skjule. Hvorfor skulle man ellers slette sine sms’er?« siger han og påpeger, at sms-korrespondancen heller ikke blev nævnt i regeringens egen redegørelse om minksagen:

»Det er meget svært ikke at se det som et forsøg på at male et skønmaleri. Man har ikke givet et retvisende billede af, hvad der er foregået. Man har skjult den her korrespondance, selvom der er blevet spurgt til den (af B.T., red.). Det er svært at se det som andet end direkte vildledende, at vi ikke er blevet oplyst om den korrespondance.«

De Konservative mener, at der skal rejses en rigsretssag, når Mink-kommissionen er færdig med sit arbejde.

Det samme mener Liberal Alliance.

»Regeringen har aflivet et helt erhverv på et papirtyndt fagligt grundlag. Det var så også ulovligt, men man fortsatte alligevel. Man har tilbageholdt oplysninger for Folketinget, og nu viser det sig så gudhjælpemig også, at man forsøger at slette sine spor,« siger Liberal Alliances formand, Alex Vanopslagh.

Han tilføjer:

»Statsministeriet har forsøgt at omgå den aktindsigt, som B.T. har krav på. Det er en skandale, og jeg mener ikke regeringen er værdig til at fortsætte.«

Alex Vanopslagh opfordrer det såkaldte granskningsudvalg i Folketinget til at bede Mink-kommissionen om at lave et selvstændigt undersøgelsesspor, der skal afdække om regeringen har forsøgt at skjule andre væsentlige oplysninger for kommissionen, Folketinget og offentligheden.

»Vi må have undersøgt, om regeringens har forsøgt at lave et cover up. Mink-kommissionen må afdække, hvor mange personer der skal rejses rigsretssag mod.«