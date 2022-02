Det var ikke mig. Det var de andre.

Det er i grove træk transportminister Benny Engelbrechts (S) forsvar i sagen om de skjulte klimatal.

I et interview med B.T. siger ministeren, at han ikke selv besluttede at tilbageholde beregninger for Folketingets partier under sidste års forhandlinger om den store infrastrukturaftale.

Direkte adspurgt, hvem der traf beslutningen, svarer han:

»Det er mit embedsværk. De lægger det ikke op til politisk beslutning,« siger Benny Engelbrecht.

Under forhandlingerne bad flere partier om at få tal på, hvor meget det ville skade klimaet at bygge de forskellige veje, broer og jernbaner, som de forhandlede om.

Men selvom Transportministeriet lå inde med bunkevis af beregninger, fik partierne dem aldrig udleveret.

Beregningerne var ikke gode nok, forklarer Benny Engelbrecht i dag.

»Det er mit embedsværk, der vurderer, at tallene ikke kan anvendes i forhandlingerne. Det er ikke en politisk beslutning. Det må jeg selvfølgelig læne mig op ad,« siger han og beklager, at det ikke blev forklaret.

Flere eksperter og politikere har udtalt, at ministerens argumentation ikke holder. Det er hans ansvar som minister at orientere Folketinget om relevant materiale, og han kunne have udleveret tallene og forklaret usikkerhederne, lyder det.

Benny Engelbrecht afviser, at han har vildledt Folketingets partier. Foto: FABIAN BIMMER Vis mere Benny Engelbrecht afviser, at han har vildledt Folketingets partier. Foto: FABIAN BIMMER

B.T. har onsdag afsløret, at fortrolige dokumenter viser sort på hvidt, at politikerne bad om tallene, og at de blev tilbageholdt. Intet sted i notaterne fra ministeriet står der, at tallene faktisk fandtes.

Benny Engelbrecht, hvorfor står der ikke, at tallene findes, uanset om de er usikre eller ej?

»I forhandlingerne og nogle af svarene skrives det klart, at der er arbejdet med den her model (til at beregne tallene, red). Vi siger også i forhandlingerne, at det er svært at regne på.«

Men fortæller I, at der allerede er regnet på det, og at I ligger inde med tal?

»Vi siger ikke, at vi har nogle beregninger, som embedsværket ikke kan stå på mål for. Vi siger, at regnemodellen ikke er klar til anvendelse.«

Transportministeriet lå inde med beregninger, som forhandlingspartierne bad om, og ifølge fagbladet Ingeniøren var ministeren blevet orienteret om dem. Men Folketingets partier fik ikke tallene og fik ikke at vide, at de fandtes, lyder kritikken.

Benny Engelbrecht, har du vildledt Folketinget?

»Nej. Mit ministerium kan ikke stå på mål for de tal eller den model. Det er den faglige vurdering.«

Regeringens støttepartier har i denne uge været til krisemøder med ministeren. Det har dog ikke dæmpet vreden, og fra støttepartierne lyder det enstemmigt, at ministeren har et forklaringsproblem.

Onsdag eftermiddag skal hele forligskredsen til møde med ministeren, og torsdag er ministeren hasteindkaldt i samråd om sagen.