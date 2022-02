Jorden brænder under transportminister Benny Engelbrecht (S), som er under beskydning for at have skjult vigtige klimatal for Folketinget.

Nu afslører fortrolige dokumenter sort på hvidt, at tallene blev tilbageholdt, da politikerne spurgte til dem.

B.T. er i besiddelse af dokumenterne, som stammer fra forhandlingerne om den store infrastrukturaftale sidste år.

»Det her er et klart bevis på vildledning,« siger professor i forvaltningsret Sten Bønsing efter at have læst dokumenterne.

Under forhandlingerne bad politikerne om at få beregninger på, hvor meget det ville skade klimaet at bygge de forskellige veje, broer og jernbaner, som de forhandlede om.

Transportministeriet og Finansministeriet lavede et spørgsmål-svarnotat 3. maj, som blev sendt til forhandlingspartierne.

Under overskriften 'spørgsmål' står politikernes spørgsmål, hvor de beder om klimaberegninger på etablering af hvert enkelt projekt.

Under overskriften 'svar' bliver der imidlertid ikke leveret nogen beregninger på det.

I stedet henvises der til et andet notat fra 20. april. Men kigger man i det notat, er der heller ikke nogen beregninger at finde.

På det tidspunkt lå der ellers bunkevis af beregninger på netop det, politikerne bad om, i Transportministeriet. Det har fagbladet Ingeniøren afsløret.

Derfor er det dybt problematisk, at beregningerne blev skjult for partiernes forhandlere, vurderer Sten Bønsing.

»Man undlader at orientere Folketingets partier om, at der i ministeriet eksisterer beregninger på netop det, der efterspørges. Det kan man ikke være i tvivl om, når man læser det her,« siger Sten Bønsing.

Notaterne forværrer sagen for transportministeren, lyder det fra Enhedslisten.

»Det viser jo sort på hvidt, at der er spurgt efter beregninger, som ministeren ikke har leveret. Der er ikke nogen tvivl om, at det her er alvorligt,« siger politisk ordfører Mai Villadsen til B.T.

SF og Enhedslisten har mandag og tirsdag været til individuelle krisemøder med ministeren, som har forsøgt at forklare sig. Men begge partier ser fortsat med alvor på sagen og afventer at kunne stille flere spørgsmål til ministeren i et samråd.

Ministeren møder også hård kritik fra Venstre.

»De her dokumenter viser, at regeringen har holdt oplysninger tilbage under en vigtig forhandling. Det er dybt kritisabelt. Vi skal kunne stole på, at regeringen lægger alle kortene på bordet,« siger transportordfører Kristian Pihl Lorentzen.

Transportminister Benny Engelbrecht afviser at have vildledt Folketinget. Direkte adspurgt svarer han:

»Nej. Mit embedsværk vurderer, at tallene ikke kan anvendes i forhandlingerne. Det er en vurdering, der er embedsværkets. Det er ikke en politisk beslutning. Det må jeg selvfølgelig læne mig op af,« siger han og tilføjer, at han har beklaget over for forligskredsen, at der ikke var en drøftelse af det.

Ifølge B.T.s oplysninger skal Radikale Venstre onsdag til individuelt møde med ministeren, og onsdag sen eftermiddag skal alle forligspartierne bag infrastrukturaftalen til møde og drøfte sagen med ministeren.