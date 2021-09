Regeringen vil have at alle voksne mennesker, som kan arbejde, arbejder. Det er underordnet om man har lyst eller ej.

Det budskab stod klart frem i dag, da regeringen med statsminister Mette Frederiksen i spidsen, præsenterede udspillet »Danmark kan mere 1«.

B.T. har spurgt en række danskere, som gik ind og ud af det kommunale jobcenter på Lærkevej i København, da de selv er jobsøgende.

Der var grundlæggende enighed med Mette Frederiksen. Danskerne skal arbejde – uanset om de har lyst eller ej.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard

»Jeg er selv opdraget med, at man skal følge sine drømme og bidrage. Derfor er man nødt til at tage nogle job. Lortejobs, faktisk,« siger Jill Andersen.

Hun har selv haft talrige forskellige job. Bartender, rengøringshjælp og andet arbejde, som mange arbejdsgivere netop forklarer er svært at finde danskere til at besætte. Jill Andersen mener heller ikke, at de nyuddannede skal drive den af på dagpenge i længere tid.

»Jeg synes man kan gå en måneds tid eller to, men heller ikke mere. Det andet er en forkælet holdning, som især de nyuddannede akademikere har,« siger hun.

Jimmy Jørgensen har været arbejdsløs i snart seks år. På grund af nedsat lungefunktion, sukkersyge og andre skavanker, så kan han ikke selv søge job, men er afhængig af, at jobcenteret anviser ham til job.

Statsminister Mette Frederiksen

»I bund og grund handler det om at bidrage til samfundet. Hvis du ikke kan få det job, som du gerne vil have, så må du tage det, som du bliver tilbudt,« siger han.

Frederik Sander har en vis forståelse for, at nyuddannede ddimittendergerne vil bruge lidt tid på at skaffe sig et job til det, som de nu en gang har fået en uddannelse i.

»Hvis du har taget en længere uddannelse, så skal du da lige have lov at se tiden an og se om du kan finde et job indenfor det som du gerne vil lave,« siger han og fortsætter:

»Men du skal også påtage dig et arbejde, når der er gået noget tid. Du kan jo altid tage jobbet og så søge noget andet. Du sidder jo ikke fast i det for evigt,« siger han.