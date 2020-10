Anders Samuelsen, den tidligere formand for Liberal Alliance, skal være far for tredje gang.

Det skriver den 53-årige ekspolitker på Instagram.

Barnet bliver hans og kærestens, Christina Sunn, første sammen.

'Jaaaaa! Christina er gravid! Hvad var chancen lige for det? 0,5%', skriver Samuelsen og tilføjer:

'Men et pletskud er et pletskud. Hun bliver en fantastisk, vidunderlig, kærlig mor'.

Anders Samuelsen har i den lykkelige anledning delt et billede af den vordende mor, hvis mave er malet som bull's eye med henvisning til det omtalte pletskud. På maven sidder så en pil.

Opdateres...