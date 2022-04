»Jeg har jo ikke magten over nogen borgere.«

Sådan lød det, for mange nok lidt overraskende, fra statsminister Mette Frederiksen (S), da hun i sidste uge deltog i en debat hos Berlingske.

Men det klinger ifølge flere borgerlige partier ekstremt hult, når Mette Frederiksens regering nærmest er gået »forbudsamok« med et hav af begrænsninger for danskerne.

Forbud mod frit gymnasievalg, forbud mod brændeovne og forbud mod private børnehaver med overskud – for bare at nævne et par eksempler.

Her er nogle af regeringens forbud Forbud mod tynde plastikbæreposer

Forbud mod Roundup (verdens mest brugte sprøjtemiddel)

Forslag om at forbyde salg af alkohol til unge under 18 år

Forslag om at indføre forbud for mennesker født i 2010 og efter mod at købe cigaretter

Forbud mod at flytte i ghetto for folk på kontanthjælp

Forbud mod brændeovne, som er ældre end fra 2008

Forslag om forbud mod salg af alkohol fra detailhandlen i særlige zoner mellem midnat og kl. 05

Forbud mod private leverandører på socialområdet

Forbud mod private daginstitutioner

Forbud mod frit gymnasievalg: Forslag om tvangsfordeling af elever ud fra forældrenes indkomst.

Forbud mod at optage lån med en rente over 30 procent om året

Forslag om at give politiet mulighed for at forbyde ophold i »særligt utrygge områder«

»Jeg er bange for, at der efter coronakrisen er sket et meget stærkt skred i den måde, regeringen føler sig berettiget til at detailstyre danskeres liv,« siger Mette Abildgaard, der er politisk ordfører for De Konservative.

»Men det går også tilbage til før coronakrisen. Der er en meget, meget stærk ideologisk tilgang hos den her regering til, at det bedste er en stærk styring fra Christiansborg, og de forslag, man kommer med, bærer præg af dét,« siger Abildgaard.

Mette Abildgaard fremhæver Socialdemokratiets forbud mod, at private kan tjene penge på at drive vuggestuer eller børnehaver som et forslag, hvor den ideologiske forbudsiver hos regeringen og støttepartierne har taget overhånd.

»Det er sådan noget, der sikkert er rigtigt godt at slynge ud som en parole 1. maj. Men pludselig finder man så ud af, at det i virkeligheden ikke rammer store, onde kapitalfonde, men små skovbørnehaver og hende nede fra børnehaven, der gerne vil drive en lille privat dagpleje derhjemme,« siger Mette Abildgaard.

Statsminister Mette Frederiksen på besøg på Bornholm torsdag den 7. april 2022. Foto: Pelle Rink Vis mere Statsminister Mette Frederiksen på besøg på Bornholm torsdag den 7. april 2022. Foto: Pelle Rink

Også hos Venstre har de svært ved at forstå regeringens »forbudstrang«.



»En regering bør sørge for så mange muligheder til så mange som muligt – ikke at være formynderstat, der begrænser den enkeltes frihed,« lyder det fra partiets politiske ordfører, Sophie Løhde.

Løhde fremhæver især det meget omdiskuterede forslag fra regeringen om at fordele eleverne på gymnasierne i de større byer efter forældrenes indtægt. Venstre-profilen mener, at regeringen tyr til forbud og tvang fremfor at finde andre løsninger på problemerne.

»Vi mener ikke, at det skal være mor og fars pengepung, der afgør, hvor du må gå i skole. De unge skal have frihed og flere muligheder frem for tvang og formynderi,« siger Sophie Løhde.

Den seneste måned har regeringens forslag om i fremtiden at forbyde salg af cigaretter til alle født efter 2010 og at forbyde salg af alle former for alkohol til unge under 18 år skabt meget debat.

»Vi er enige i visionen om en røgfri generation, som vi selv introducerede sidst, vi var i regering, og i, at vi skal komme af med europarekorden i druk. Men hvor regeringen vil tvang og forbud, vil vi oplysning og forebyggelse,« siger Løhde.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, kan ikke genkende kritikken af, at regeringen skulle være særligt begejstret for regler og forbud.

»Det er et billede af Socialdemokratiet, der ikke stemmer overens med virkeligheden. Som regering er vi optaget af, at man ikke kun på papiret har lige muligheder, men også har det i virkeligheden. Det er derfor, vi for eksempel tager et opgør med optaget på gymnasierne,« siger Christian Rabjerg Madsen.