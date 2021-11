Med en bedrøvet tone er Frederiksbergs nu tidligere borgmester Simon Aggesen (K) ude og kommentere på valget.

Et valg, der for Konservative på landplan gik fremragende, men lige for Frederiksbergs vedkommende, gik helt galt. Simon Aggesen blev ikke genvalgt, og borgmesterposten gik til Socialdemokratiet.

»Det er jeg selvfølgelig ked af, for jeg er overbevist om, at et konservativt styret Frederiksberg er det bedst styrede Frederiksberg. Sådan har det været i 112 år og med stor succes.« Skriver han på Facebook.

Men han skyder også med skarpt på borgmesterpartiet. Efter det natten til onsdag stod klart, at Simon Aggesen ikke vil blive genvalgt, fulgte nemlig konstitueringen, og den er gået helt uden om Konservative:

»De sidste par dage har der været forhandlet om konstituering, men uden os. Det nye borgmesterparti valgte at give poster til samtlige partier før os.« Skriver Simon Aggesen på Facebook.

Og det mener han ikke er en måde, hvorpå man kan behandle et ellers populært parti:

»Så vi fik det, der var tilbage. Det er en mærkelig måde at behandle over 40 procent af vælgerne på.«

På trods af valgets udfald holder Simon Aggesen dog fast i, at Konservative valgte rigtig op til valget. Og her mener han, at partiet stillede med et bredt og stærkt kandidathold.

»Næsten 25.000 borgere ønsker at Frederiksberg skal være konservativt ledet.«

»Jeg skylder alle et kæmpe stort tak! Selvom det ikke var nok til at fortsætte på posten, så er det en af de største oplevelser i mit liv. Og vi var så tæt på.« Skriver han på Facebook.