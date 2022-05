Det er en trykket og anspændt stemning, der breder sig på de kommunale gange i det nordjyske for tiden.

For den omtalte sag om mulig, ulovlig aflytning blandt en række medarbejdere i Aalborg Kommune sætter sine tydelige spor blandt medarbejdernes dagligdag.

Det beretter Nuuradiin S. Hussein (S), rådmand i Job og Velfærd, hvor ledelsen i forvaltningens IT-afdeling bliver beskyldt for aflytning af medarbejdere.

»De (ansatte i IT-afdelingen, red.) er meget påvirket af hele situationen, for de føler, der er en mistænkeliggørelse over hele afdelingen. Så der er en generel utryghed,« beretter rådmanden om et møde, han selv satte op, efter den omtalte sag begynde at rulle.

B.T. har tidligere beskrevet hele essensen af sagen, hvor et ukendt antal medarbejdere i forvaltningen Job og Velfærd beskylder IT-ledelsen for at overvåge medarbejdere via lyd og video.

»Det er uklart, om det var i lokalerne, eller om det var installeret på Aalborg Kommunes computere og andet teknologi (...) Og under alle omstændigheder ved vi, at IT-ledelsen i FB (daværende Familie- og Beskæftigelsesforvaltning, som nu hedder Job og Velfærd, red.) var bagmænd,« står der blandt andet i et af to breve, der er sendt til en række politikere – men med anonym afsender.

I den forbindelse meddelte Nuuradiin S. Hussein, at han selv ville tage initiativ til det føromtalte møde med IT-afdelingen.

»De er frygtelige kede af situationen. Deres afdeling servicerer en hel forvaltning, og deres indsats er afgørende for flere tusinde. Så de er bekymrede for, hvis der er utryghed blandt kvaliteten i afdelingen.«

Nuuradiin Hussein fik 2.245 personlige stemmer ved kommunalvalget og var dermed den næstmest populære hos Socialdemokratiet i Aalborg.

Men rådmanden kan ikke svare på, hvorvidt IT-afdelingen genkender beskyldningerne.

Han har nemlig ikke spurgt – og det var ikke et emne på mødet.

»Af hensyn til den undersøgelse af forløbet, vi sætter i gang, gik jeg ikke ind i den konkrete sag for at få en forklaring. Det ville forstyrre selve undersøgelsen,« siger Nuuradiin S. Hussein.

»Men vi tager påstandene meget alvorligt,« understreger han.

Aalborg Kommune har besluttet, at der skal igangsættes en ekstern undersøgelse, ligesom Kommunernes Landsforening skal bistå undersøgelsen.

Det er forventningen, at der ligger et endeligt udspil for undersøgelsen klar inden for ti dage. Hvis undersøgelsen bekræfter påstandene, vil det få konsekvenser, har rådmanden garanteret.