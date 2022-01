Splittelsen og kaosset i Dansk Folkeparti er så stort, at en gruppe profilerede DFere nu i en måned har holdt hemmelige møder om at bryde ud af partiet og muligvis tilslutte sig et andet partiprojekt med Inger Støjberg.

Hvis altså Morten Messerschmidt bliver valgt til ny partiformand på søndag i Herning.

Det erfarer B.T. fra flere centrale kilder i Dansk Folkeparti, som dog ikke vil stå frem med navn.

I front for gruppen står Marie Krarup og Martin Henriksen, som begge har sendt offentlige angreb mod Morten Messerschmidt i formandsvalgkampen.

Men ifølge B.T.s oplysninger har mindst tre andre fra Dansk Folkepartis folketingsgruppe også deltaget i et eller flere møder. Og potentielt er det helt op til en tredjedel af folketingsgruppen, der overvejer at forlade Dansk Folkeparti, fortæller flere kilder samstemmigt.

Det første møde blev afholdt få dage efter, at Inger Støjberg 13. december blev dømt seks måneders ubetinget fængsel i Rigsretten.

Efter dommen stod det nemlig klart, at Inger Støjberg næppe ville udfordre Messerschmidt til formandsvalget.

Den lille gruppe, der overvejer at forlade partiet, mødes under meget uformelle rammer. Flere af dem har offentligt støttet Martin Henriksen i formandsvalgkampen.

Marie Krarup ankommer til Dansk Folkepartis gruppemøde på Christiansborg 14. december 2021. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Marie Krarup ankommer til Dansk Folkepartis gruppemøde på Christiansborg 14. december 2021. (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Marie Odgaard

Men hvis gruppen af DFere vil tilslutte sig et nyt parti, håber de på, at det bliver med Inger Støjberg som frontfigur, fortæller B.T.s kilder.

I forrige uge skrev Ekstra Bladet, at Inger Støjberg overvejer at starte et nyt parti, når hun har udstået sin fængselsdom.

Og det er sådan et parti, som gruppen af utilfredse DFere vil springe om bord i, hvis ikke Martin Henriksen tager formandskæderne på søndag.

Hvis Messerschmidt sætter sig i formandsstolen, er det dog ikke sikkert, at der kommer et nyt parti, blot fordi der bliver opbrud i DF.

Flere kilder beretter, at et politisk samlingssted for løsgængere sagtens kunne blive en midlertidig løsning. Det så man senest fra 1999 til 2001, da hele Fremskridtspartiets folketingsgruppe forlod partiet og dannede Frihed 2000.

Marie Krarup sagde i sidste uge til Jyllands-Posten, at hun vil overveje at forlade Dansk Folkeparti, hvis der kommer et nyt højrefløjsparti.

»Hvis Morten Messerschmidt bliver formand, er der en mulighed for, at den del af folketingsgruppen, som ikke mener, at det er en god idé, kan danne et nyt parti,« lød det fra DF-politikeren, der efter planen ikke stiller op ved næste folketingsvalg.

Martin Henriksen betragtes som førsteudfordreren til Messerschmidt i formandskampen. Da B.T. besøgte Henriksen på Stevns i sidste uge, ville han dog ikke gå ind i diskussionen om en udbrydergruppe.

»Nu stiller jeg op som formand, og jeg går efter at vinde. Hvad der så sker derefter, det vil jeg ikke gå ind i,« sagde han.

B.T. har både spurgt Martin Henriksen og Marie Krarup til de hemmelige møder og tankerne om at forlade Dansk Folkeparti. Krarup afviser at svare på B.T.s spørgsmål, mens Henriksen afviser, at han specifikt har drøftet et nyt parti.

»Jeg kan i hvert fald sige, at jeg ikke har deltaget i møder om at starte et nyt parti,« skriver han til B.T.