Selvom Danmark er blevet ramt af en ny coronabølge, så skal danskerne stadig vente op til fem dage på at få en pcr-test.

Et stort problem, lyder det fra flere eksperter, som frygter, at smitten spreder sig unødigt, fordi danskerne ikke bliver testet i tide.

Men sådan behøvede det ikke at være.

B.T. kan nu afsløre, at Sundhedsministeriet og Statens Serum Institut (SSI) 18. november takkede nej til den danske virksomhed PentaBase, som tilbød 100.000-200.000 daglige pcr-test.

Pressemøde med statsminister Mette Frederiksen, Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, direktør for Statens Serum Institut Henrik Ullum, rigspolitichef Thorkild Fogde og direktør i Lægemiddelstyrelsen Thomas Senderovitz i Spejlsalen på Christiansborg, tirsdag den 5. januar 2021.

I en mail, som B.T. har indsigt i, skriver Sundhedsministeriet til PentaBase, at der ikke var brug for pcr-test fra private aktører, fordi kapaciteten på 170.000 test om dagen var nok.

Men i dag - tre uger senere - har regeringen iværksat en mindre nedlukning af samfundet og manglen på pcr-test er massiv.

»Det er frygteligt, at vi nu står over for endnu en nedlukning og en meget høj smitte, som måske kunne være mindre, hvis vi ikke havde stået i akut mangel på pcr-test,« siger Ulf Bech Christensen, adm. direktør i PentaBase.

»Jeg er stadig forundret over, at de takkede nej til flere pcr-test, når eksperter allerede dengang sagde, at kapaciteten slet ikke var tilstrækkelig,« siger han.

Ulf Bech Christensen gentog sit tilbud i en mail til SSI så sent som 25. november, men det blev igen affejet.

PentaBase har sammen med Novo Nordisk og Rigshospitalet udviklet en pcr-test.

»Vores pcr-test er mindst lige så gode som dem, vi bruger nu. Faktisk er svartiden kortere, og andelen af falsk-positive svar er også mindre,« siger Ulf Bech Christensen og tilføjer, at selve testningen vil foregå på præcis, som vi kender det med den podning i halsen.

I mangel på pcr-test opfordrer myndighederne danskere til at tage de usikre kviktest, som slet ikke fanger nær så mange positive coronatilfælde.

Ulf Bech Christensen er adm. direktør i PentaBase, der har tilbudt regeringen og myndighederne 100.000-200.000 daglige pct-test.

På pressemødet i Statsministeriet onsdag aften, spurgte B.T., om en del af årsagen til den rekordhøje smitte i Danmark er, at regeringen og myndighederne ikke har vist rettidig omhu i forhold til testkapacitet og vacciner?

»Vi har arbejdet benhårdt på at rette op på det på tværs af myndigheder, og der er fremdrift på alle fronter,« svarede Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm

»Vi arbejder hårdt på at komme helt op i gear, hvad angår test,« sagde han.

Men det svar giver Ulf Bech Christensen ikke meget for.

»Når Søren Brostrøm siger, at de gør alt, hvad de kan, så står jeg meget undrende tilbage, når jeg ved, at man decideret har sagt nej til private aktørers pcr-test,« siger han.

Sundhedsminister Magnus Heunicke er smittet med covid-19 og kan derfor ikke stille op til interview. Men Sundhedsministeriet forklarer i et svar til B.T., at man efter flere ugers testmangel nu har rakt ud private testudbydere:

»TestCenter Danmark ved Statens Serum Institut undersøger mulighederne for at anvende private udbydere af PCR-kapacitet og er i den forbindelse i kontakt med blandt andet PentaBase.«

Ministeriet pointerer samtidig, at mange flere test ikke nytter noget, hvis man kan skaffe nok podere i en fart.

»Opskalering af testkapaciteten sker desuden under hensyntagen til opskalering og rekruttering af medarbejdere til vaccineindsatsen, som i lyset af den nuværende arbejdsstyrke, er en knap ressource,« skriver Sundhedsministeriet.