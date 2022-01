De havde bestemt ikke set det komme.

Og hvad der er sket på mindre end en måned, tør de ikke engang at gisne om.

Men hos interesseorganisationen Ældre Sagen er man her til aften meget glade for, at statsminister Mette Frederiksen i sin nytårstale er kommet med et forslag om en ny ældrelov.

»Det er en super god start på 2022, at statsministeren nu foreslår, at vi skal starte helt forfra med at skabe et helt nyt og mere velfungerende system,« lyder det fra vicedirektør Michael Teit Nielsen.

For under en måned siden, nærmere bestemt den 6. december, var stemningen hos magtfulde interesseorganisation dog en noget anden.



Her havde regeringen netop præsenteret en finanslov, der ifølge Ældre Sagen var så tynd en kop te, at det nærmede sig en decideret fornærmelse af de ældre.

En slemt skuffet direktør, Bjarne Hastrup, kritiserede til B.T. regeringen for at udsætte ældreområdet for en uskøn kombination af nøl og tom snak.

»Det har været snak, snak og snak fra regeringens side. Der sker ingenting,« lød det blandt andet.

Og selvom de hos Ældre Sagen ikke kan forklare, hvorfor ældre-pipen på under en måned har fået en helt anden lyd hos statsministeren, er der altså i dag stor glæde over statsministerens ord.

Mette Frederiksen (S) og Bjarne Hastrup administrerende direktør i Ældre Sagen inden en debat hos Ældre Sagen i København onsdag den 6. februar 2019. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mette Frederiksen (S) og Bjarne Hastrup administrerende direktør i Ældre Sagen inden en debat hos Ældre Sagen i København onsdag den 6. februar 2019. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

»Nu har vi drøftet problemerne med regeringen i to år, så det er godt, at der nu bliver sat fokus på noget konkret handling. Man skal ikke have en Ph.d. i dansk politik for at vide, at når en statsminister i en nytårstale så klart siger, at nu skal der ske noget, betyder det, at nu sætter regeringen noget politisk kraft ind for, at man skal se nogle resultater,« siger Michael Teit Nielsen.

Regeringen vil gøre op med »den omfangsrige regulering og lovgivning« på ældreområdet og starte helt forfra men ny ældrelov, lød fra Mette Frederiksen i talen tidligere på aften.

»Hånden på hjertet, så har vi endnu ikke den ældrepleje i Danmark, som vores ældre har fortjent,« sagde Mette Frederiksen.

Samtidig åbnede statsministeren for, at alle kommuner kan lave forsøg med afbureaukratisering. Noget, der har været et politisk betændt problem i årtier.

»Det er både ambitiøst og spændende, det vi hører fra statsministeren her til aften. Vi mener, at der er så mange ting grundlæggende galt med vores ældrepleje, at vi skal have en 'New Deal', altså et helt ny måde at gøre det på i Danmark,« siger Michael Teit Nielsen.

For Ældre Sagen er det afgørende, at der både bliver indkaldt til politiske forhandlinger så hurtigt som overhovedet muligt, og at der landes en bred, politisk aftale på området.

»Partierne i Folketinget skal sige til hinanden, at det her er så vigtigt, at der skal laves en bred politisk aftale, der også bliver stående efter et valg. Den skal ikke kunne kuldsejle, fordi der er krusninger på de politiske bølger. Det går ikke,« siger Michael Teit Nielsen.