48 dage. Så lang tid skulle der gå efter kommunalvalget, før poltiker Signe Havskjær fik sin valgplakat på Davinde Bygade ned.

Socialdemokraten er dog helt med på, at det er en fejl, at den hænger der.

Hun lover, at den vil blive fjernet hurtigst muligt, mandag 3. januar. Det skriver hun til B.T. Odense.

»At plakaten ikke er kommet ned endnu, er selvfølgelig en beklagelig fejl, som jeg kun kan undskylde for,« skriver politikeren, inden hun fortsætter:

Signe Havskjær siger, at det var en smutter, at der stadig er en valgplakat af hendes, der sidder i en lygtepæl. Foto: Privat

»Vi var ude i det pågældende område allerede lørdagen efter valget for netop at klippe plakaterne ned. Vi har i den efterfølgende tid forsøgt at være ekstra opmærksomme, således ingen blev overset. Denne er dog alligevel blevet overset, og det er jeg først gjort opmærksom på nu,« lyder forklaringen.

Det gælder for valgplakater, at de skal være taget ned otte dage efter valget.

Desuden er der en lang række bestemmelser for, at de ikke må hænge for tæt på vejen, at de ikke må hænge for lavt eller sættes op ved en vej med høj hastighed.

Signe Havskjær blev ikke valgt ind i byråddet, men gik til valg på bæredygtighed, kommunal støtte til idræt for udsatte børn og bedre psykiatri til unge.