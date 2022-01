Uden for butikken Lisa på Kongensgade lå den tre og en halv måned gamle baby Basse og sov trygt i sin barnevogn.

Og mens Basse lå og sov, var hans mor, Anne Bügel, inde i en forretning, der blandt andet solgte tøj.

Men da Anne Bügel kom ud igen, var barnevognen tom.

Basse var væk.

Det var begyndelsen på en spektakulær bortførelsessag, der i den grad rystede Odense og som også trak store overskrifter.

Der er gået 55 år siden Basse blev taget ud af sin barnevogn på Kongensgade. Basse blev aldrig fundet, og hele forløbet den skæbnesvangre dag 7. februar 1966 er aldrig blevet klarlagt af politiet. I denne artikel dykker vi ned i sagen om Basse.

Tre og en halv måneder gamle Basse hedder faktisk ikke Basse.

Hans mor havde nemlig endnu ikke fået ham døbt, og hun kaldte ham derfor bare ved hans kælenavn Basse.

Sådan har vi gjort Artiklen om Basse-sagen er en del af en serie, hvor B.T. dykker ned i uopklarede drabssager og altså også denne spektakulære bortførelsessag. Serien er blevet til først og fremmest på baggrund af oplysninger fra Fyns Politi, dækningen af de forskellige sager i B.T. og andre medier på Fyn og i resten af landet, billeder fra Odense Stadsarkiv og ikke mindst gennem oplysninger fra Politimuseet. B.T. interviewede i forbindelse med serien vicepolitiinspektør ved Fyns Politi Jack Liedecke. Her udtalte han sig med udgangspunkt i to nyere uopklarede drab, nemlig drabet ved Havhesten og betonklodsdrabet, som også er en del af denne serie.

Anne Bügel brugte ti minutter inde i forretningen Lisa for at finde noget nyt nattøj til Basse. Og da hun kom ud af forretningen igen, var barnevognen altså tom.

Kriminalpolitiet blev straks tilkaldt, og hurtigt herefter blev en stor eftersøgning sat i gang. Politiets bedste spor var på det tidspunkt to søstre på henholdsvis otte og ti år, der fortalte, at de havde set en kvinde, der tog Basse op af hans barnevogn.

Folk i Odense blev også opfordret til at lytte efter barnegråd, og løbesedler med et signalement af Basse blev delt ud i stor stil. Der blev appelleret til, at odenseanerne stod sammen, så Anna Bügel hurtigst muligt kunne få sin søn tilbage.

Men selvom der kom over 400 henvendelser, som rykkede sagen sig ikke videre. Det bedste spor var stadig de to piger, der mente at have set en kvinde tage Basse op.

Basses mor, Anna Bügel, brugte det meste af dagen og natten på politistationen, efter Basse var blevet bortført. Alt sammen i håb om nyt om sin søn. Arkivfoto. Foto: Unknown Vis mere Basses mor, Anna Bügel, brugte det meste af dagen og natten på politistationen, efter Basse var blevet bortført. Alt sammen i håb om nyt om sin søn. Arkivfoto. Foto: Unknown

Derfor opfordrede politiet folk til at gennemsøge kolonihavehuse, redskabsrum og sommerhuse for at se, om bortføreren skulle have efterladt basse, efter han blev taget fra barnevognen. Politiet igangsatte selv en stor eftersøgning i hele Odense, hvor alle grønne områder i byen skulle finkæmmes.

Men i mellemtiden faldt politiets bedste spor til jorden.

For de to søstre havde aldrig set en kvinde tage Basse fra hans barnevogn. Og de havde slet ikke opholdt sig i Kongensgade på tidspunktet for bortførelsen.

Dermed havde ingen med sikkerhed set den lille dreng blive taget, og ingen vidner havde set mistænkelige personer gå med et barn.

Politiet blev ved med at efterlyse vidner.

Men sagen blev aldrig opklaret. Basse blev aldrig fundet.

Når man taler om Basse-sagen, så kommer man ikke uden om mediernes indblanding i sagen. For allerede helt fra begyndelsen var der stor opmærksomhed på sagen fra mediernes side.

Basse-sagen trak mange overskrifter. Ofte var Basses mor i fokus frem for selve bortførelsen, mener politiet i en beskrivelse af sagen udgivet af Politimuseet. Arkivfoto. Foto: Claus Bech Vis mere Basse-sagen trak mange overskrifter. Ofte var Basses mor i fokus frem for selve bortførelsen, mener politiet i en beskrivelse af sagen udgivet af Politimuseet. Arkivfoto. Foto: Claus Bech B.T.

For eksempel blev Anna Bügel allerede natten til 8. februar – altså under 24 timer efter hendes søn var blevet bortført – interviewet af en journalist fra Ekstra Bladet. Her blev hun bedt om at forsvare sit valg om at efterlade Basse i hans barnevogn og forsvare sig mod anklager om at være uansvarlig.

Der blev desuden spekuleret i, om Anna Bügel selv skulle have haft noget med bortførelsen at gøre.

Hun var nemlig den eneste, der havde set Basse i dagene op til bortførslen, og der blev stillet spørgsmålstegn ved, om Basse overhovedet var i barnevognen til at starte med.

Rygterne svirrer, og Basses mor bliver til sidst mistænkeliggjort for at have solgt sin egen søn. Det går så vidt, at politiet til sidst er nødt til at udsende en pressemeddelelse, hvor det slås fast, at moren ikke er under nogen former for mistanke.

Rygterne endte med at fylde flere overskrifter end selve bortførelsen, og politiet mener, at det var grunden til, at man ikke fik så mange henvendelser fra offentligheden.

Men over 40 år efter bortførelsen troede politiet faktisk, at de langt om længe havde fundet frem til Basse.

En mand, som politiet havde fundet frem til, var nemlig født samme dag som Basse og var opvokset i samme område. Manden indvilgede i at afgive en dna-prøve, der blev sammenlignet med Basses mor.

Der var imidlertid ikke et match. Basse var altså ikke blevet fundet.

Sagen er for længst blevet arkiveret og sagsakterne overdraget til Politimuseet. Men hvem ved? Det kan være, at man en dag finder frem til Basse.