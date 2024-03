Aahhh. Drømmer du også om at slå terrassedøren op i dit eget sommerhus og sende ungerne ud på den bløde græsplæne, mens du selv nyder en kop friskbrygget kaffe i liggestolen?

Foråret er højsæson for fremvisninger af sommerhuse, men der kan være mange penge at spare, hvis du venter med at underskrive købskontrakten til det helt rigtige tidspunkt.

Som Euroinvestor og B.T. kunne fortælle tirsdag er det en sejlivet myte, at sommerhussalget boomer i påsken.

Faktum er, at flest sommerhuse skifter hænder i juni, mens handelssaktiviteten er lavest i vintermånederne. Det mønster afspejler sig i priserne, viser beregninger, som Nordea har foretaget for Euroinvestor og B.T.

I dag koster et gennemsnitligt sommerhus på 80 kvadratmeter cirka 1,8 millioner kroner på landsplan, men selv i et stabilt marked, hvor priserne hverken stiger eller falder, er der alligevel udsving i sommerhuspriserne hen over året. Det er det, man kalder sæsonudsving.

Sommerhuset med gennemsnitsprisen på 1,8 millioner kroner er statistisk set dyrest i juni og billigst i februar.

»Statistisk set vil det blive solgt for 1.839.000 kroner i juni, men for 1.765.000 i februar. Priserne vil altså svinge hen over året,« forklarer Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea.

Hvis man vælger at købe sommerhus i den dyreste måned, skal man altså betale en merpris på 39.000 kroner, mens man får en rabat på 35.000 kroner, hvis man køber det samme sommerhus i februar.

Lise Nytoft Bergmann er boligøkonom i Nordea Kredit. Foto: Mathias Svold Vis mere Lise Nytoft Bergmann er boligøkonom i Nordea Kredit. Foto: Mathias Svold

Det svarer til, at man som køber får en ekstraregning på 2,2 procent ved at købe i højsæsonen i juni, mens man får en rabat på 1,9 procent, hvis man er villig til at købe i lavsæsonen i februar.

Beregningsteknisk gælder det i forhold til det almindelige årsgennemsnit, betoner Lise Nytoft Bergmann.

Ser man på, hvor meget man sparer ved at købe et gennemsnitligt sommerhus på landsplan i den billigste måned (februar) frem for den dyreste måned (juni), så er forskellen oppe på 74.000 kroner svarende til 4,0 procent.

I Region Hovedstaden, som lægger jord til Tisvildeleje, Hornbæk og andre af landets mest attraktive sommerhusområder, er prisforskellen i juni og februar endnu større på et gennemsnitlig sommerhus.

Stranden i Tisvildeleje. Foto: Betina Garcia Vis mere Stranden i Tisvildeleje. Foto: Betina Garcia

Her kan køberne spare hele 176.000 kroner på et gennemsnitligt sommerhus, hvis de køber det, mens terrassen er fedtet ind i grønbrune alger i februar i stedet for i juni, hvor man efter en god dag på stranden nyder et glas kølig hvidvin under parasollen (se prisforskellen i din region i tabellen i bunden af artiklen).

»Der er altså mange penge at spare,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Det ved sælgerne og deres ejendomsmæglere selvfølgelig også.

Derfor ser man typisk et større boom i antallet af til-salg-skilte i sommerhusområderne i forårsmånederne, og så slår de fleste købere til i juni og august i kampen om de mest attraktive sommerhuset.

Omvendt er udbuddet lavere i vintermånederne, og som køber skal man ifølge Lise Nytoft Bergmann være opmærksom på, at der kan være en overrepræsentation af de lidt mindre attraktive sommerhuse til salg, som ikke blev solgt hen over sommeren og efteråret.