Kaptajnen og de tre loyale løjtnanter.

Jakob Fuglsang skal lørdag forsøge at gentage OL-kunststykket fra Rio de Janeiro, hvor han efter et medrivende ridt sikrede sig en dansk OL-sølvmedalje.

Men for at Fuglsang skal triumfere på Mount Fuji, er han fuldstændig afhængig af hjælpen fra de tre andre danske OL-ryttere, der normalt er silkeborgenserens konkurrenter på de europæiske landeveje.

Og hvad er egentlig motivationen for de tre løjtnanter – Kasper Asgreen, Michael Valgren og Christopher Juul-Jensen? De får jo hverken løn eller medaljer for at hjælpe Fuglsang til ædelt metal.

Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Lønnen er æren ved at køre for landsholdet. Den overskygger stort set alt andet her i cykelsporten – især når det er i forbindelse med OL,« lyder det fra Christopher Juul-Jensen, der for fem år siden var med til at sikre Fuglsangs sølv i Rio.

Kasper Asgreen supplerer:

»Og vi synes allesammen bare, at det er sjovt at køre cykelløb – det handler ikke om, hvad man får i løn, eller hvem der er kaptajn på landsholdet. Det er bare fedt at køre cykelløb.«

»Så vi støtter fuldt op om den, der har den bedste mulighed for at vinde. Og det er Jakob i den her trup.«

Team Deceuninck Quickstep's Kasper Asgreen of Denmark reacts after crossing the line of the 20th stage of the 108th edition of the Tour de France cycling race, a 30 km time trial between Libourne and Saint-Emilion, on July 17, 2021. (Photo by Tim Van Wichelen / AFP) Foto: TIM VAN WICHELEN Vis mere Team Deceuninck Quickstep's Kasper Asgreen of Denmark reacts after crossing the line of the 20th stage of the 108th edition of the Tour de France cycling race, a 30 km time trial between Libourne and Saint-Emilion, on July 17, 2021. (Photo by Tim Van Wichelen / AFP) Foto: TIM VAN WICHELEN

Michael Valgren understreger, at det er et præmis i cykelsporten, at der er kaptajner og vandbærere på alle hold.

»Cykelsporten er bare en holdsport.«

»Uden supporten var Jakob ikke bliver toer ved OL i Rio, og vi er klar til at give ham samme support lørdag.«

»Det er sådan, det er i vores verden – man har en kaptajn, som man giver alt for. Det er en lige så stor sejr for os,« fortæller Valgren.

Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Men når det er en holdsport ved de olympiske lege, burde alle på holdet så ikke belønnes med en medalje?

»Nej,« lyder det prompte fra Christopher Juul-Jensen.

»Sport handler om at vinde, og de bedste fortjener medaljerne. Sådan er det jo, og det forstærker både de gode og de dårlige oplevelser, og det skal der til, for at man har lyst til at cykle videre.«

»Men skal ikke belønne folk for bare at være med.«

Mændenes linjeløb køres lørdag, og der er start omkring klokken 04 dansk tid.

Det forventes, at vinderen kører over målstregen ved 10-tiden.