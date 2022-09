Lyt til artiklen

4,1 million kroner på finansloven kan virke som en dråbe i havet, men det gør virkelig ondt på dansk idræt.

Det fortæller Team Danmark, der er fortørnet over, at et tilskud er faldet fra i regeringens finanslovsudspil.

Det betyder 4,1 million mindre i støtte til eliteidrætten, hvilket har affødt stor kritik fra flere store stjerner, blandt andre Pernille Blume.

»Det er en ommer,« siger Peter Fabrin, direktør i Team Danmark, der fortæller, at de er hårdt presset af andre storsatsende lande.

Mette Frederiksen fejrede Jonas Vingegaards sejr i Paris. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Vi kommer fra en storslået sportssommer – faktisk anden sommer i træk – og vi synes, der er så mange ting, der er lykkedes. Det skaber så meget begejstring og positivitet. Når vi markerer så hårdt, så er det, fordi vi mener, at nok er nok.«

I løbet af den flotte sportssommer har flere politikere, blandt andre statsminister Mette Frederiksen, ellers været klar til at fejre de store resultater.

»Man kan blive lidt i tvivl om, hvad politikerne gerne vil, når de står ved siden af atleter, der har vundet. Det er den følelse, vi står med. Vores atleter synes, det er fantastisk at blive fejret og påskønnet, men de ville også blive glade for, som mange af dem skriver, at få en anden anerkendelse. For rejsen til verdensklasse er ikke gratis. Det er det signal, som vi mener, de sender. Man sidder tilbage med spørgsmålet: Vil man støtte vejen dertil?«

Er det hykleri?

»Vi vælger ikke at bruge det ord. Vi er i tvivl om, hvad de vil, når de står der.«

Hvad er dine forhåbninger, før finansloven er på plads?

»Det er klart, at vi får overbevist alle politikere om, at det var en fejl. Og selvfølgelig en ommer. Og selvfølgelig får vi pengene – ikke bare i år, men at den ordning bliver gjort permanent, så det ikke skal diskuteres ved hver eneste finanslov. Det er fuldstændig rimeligt.«

Har I været naive?

»Vi tænker ikke over det, for vi kan se, hvor meget vi flytter. Opgaven i at skabe verdensstjerner er anderledes end for ti år siden. Vi er blevet påført yderligere opgaver såsom trivsel i elitemiljøer og trivsel i det hele taget. Det koster jo også penge,« siger Fabrin, der understreger, at de ikke vil bede om mere – bare det samme som sidst.

Folk har svært ved at betale varmeregninger, og priserne i supermarkederne stiger og stiger. I det økonomiske klima, vi har i dag, kan du så forstå, at det ikke lige er idrætsudøverne, man tænker først på?

»Jeg har da fuld forståelse for, hvordan verden hænger sammen for os alle sammen, men vi spørger ikke om mere – vi er overraskede over, at vi ikke får det samme.«

»Vi synes, det er forkert at trække det nu, for atleterne har også behov for at få deres hverdag til at fungere. Inflationen stiger jo også for atleterne, og flybilletter til træningslejre bliver også dyrere. Vi er sat i verden for at skabe de bedst mulige rammer, og her synes vi bare: Det må simpelthen være en fejl.«

Men det er ikke en fejl, lyder det fra Socialdemokratiet.

B.T. havde gerne stillet spørgsmålene til kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen, men blev i stedet henvist til kulturordfører Ida Auken (S).

Nu siger kritikerne ikke ordet 'hykleri,' men de kan vel nærmest ikke komme det nærmere. Hvordan er det at blive anklaget for?

»Det kan jeg ikke forstå. Team Danmark bliver støttet med 94,1 million, så de får mange penge fra staten. De 4,1 million er ikke noget, de direkte mister, men det har været et ekstra tilskud i en periode.«

Det er jo mange penge, I fordeler på sådan et finanslovsudspil. Har det været det værd at fjerne så relativ lille et beløb, når man ser på, hvor meget postyr det har skabt?

»Det er meget larm for et lille tilskud, men når man skal lave en økonomisk ansvarlig finanslov, så tæller både små og store beløb.«

»Jeg ville gerne have haft mange flere penge at dele ud. Det er utrolig meget sjovere. Også til Team Danmark.«

Idrætten plejer jo at være rimelig diplomatiske, men har været meget udfarende her. Hvad siger det dig, at de reagerer så kraftigt på det?

»Det har jeg ikke nogen kommentarer til.«

Ifølge Auken er det ikke mejslet i granit, at tilskuddet ryger helt i graven.