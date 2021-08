Det ligner umiddelbart et uskyldigt billede i festligt lag.

Efter Sveriges sejr over Mikkel Hansen og co. var der god stemning i den svenske holdbus på vej hjem fra håndboldarenaen, men selvom smilene var både store og mange, så er der et problem.

Den viser nemlig et brud på reglerne.

For kigger man bagerst i bussen, er de svenske diskoskastere Daniel Ståhl og Simon Pettersson også at se, efter de tidligere havde taget plads på tribunerne for at støtte deres landsmænd i opgøret mod Danmark – og det måtte de ikke.

Det svenske håndboldlanshold havde inviteret to svenske medaljetager med i holdbussen efter sejren, men det er imod reglerne.

Det er nemlig forbudt for atleter at opholde sig i andre arenaer end den, de selv konkurrerer i ved årets OL i Tokyo. Resten af tiden skal de befinde sig i OL-byen.

Peter Reinebo fra Sveriges olympiske komité bekræfter over for Expressen, at der er sket en fejl, og at man har fået en løftet pegefinger.

»Både Tokyo 2020 og IOC er klare på, at det ikke skal finde sted. De har fået besked på at være mere påpasselige fremover og sagt, at det ikke skal ske igen.«

Til Aftonbladet påtager Sveriges pressechef for den olympiske komité, Lars Markusson, det fulde ansvar og beklager.

»Hvis nogen har lavet en fejl, så er det mig,« udtaler han.

Natten til søndag dansk tid kunne den administrerende direktør for OL-organisationen, Toshiro Muto, oplyse, at i alt seks personer med forbindelse til OL har fået frataget deres akkrediteringer for at bryde coronarestriktionerne.

Blandt dem er eksemplevis to georgiske sølvmedaljevindere i judo, der fik sparket, efter de valgte at fejre medaljerne ved at lege turister i den japanske millionby.

Diskoskasteren Daniel Ståhl sikrede sig lørdag OL-guldet, mens træningsmakkeren Simon Pettersson tog sig af sølvet.

Sveriges håndboldherrer skal tirsdag igen i ilden, når de møder Spanien i kvartfinalen, mens Nikolaj Jacbosens drenge står over for Norge.