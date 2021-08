Maria Andrejczyk vandt en sølvmedalje ved OL i Tokyo tidligere på sommeren, og hun må være symbolet på et godt menneske.

Spydkasteren har således solgt sin medalje og brugt pengene på en livsvigtig operation til babyen Miloszeks. Det skriver Aftonbladet.

Ifølge mediet har Maria Andrejczyk fået omkring 786.000 kroner for sin medalje på en auktion. Og det er nok til, at Miloszeks kan blive opereret på Stanford University Hospital i Californien.

Der er helt præcist tale om en hjerteoperation. Den 25-årige polak har også forklaret sin beslutning om at sælge sin medalje.

Foto: FRANCK ROBICHON Vis mere Foto: FRANCK ROBICHON

»Denne medalje kan i stedet for at samle støv i skabet redde et liv. Derfor har jeg besluttet at auktionere den og hjælpe syge børn.«

Aftonbladet tilføjer, at det er supermarkedskæden Żabka, som har købt sølvmedaljen fra de olympiske lege i Japans hovedstad.

Spydkasteren har ligeledes været gennem nogle turbulente år personligt. Hun missede således en medalje ved OL i Brasilien i 2016, mens hun fik konstateret en form for knoglekræft i 2018.

Men trods op- og nedturene formåede hun at kaste hele 64,61 meter i Tokyo og dermed få sølvmedaljen hængt om halsen.

Selvom supermarkedskæden i teorien nu ejer OL-medaljen, har Żabka valgt at give den tilbage til Maria Andrejczyk.

Aftonbladets historie melder ingenting om, hvornår lille Miloszeks kan få den livsvigtige operation i den vestlige del af USA.