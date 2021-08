Glæden, de våde øjne og det store smil var ikke til at tage fejl af.

Michael Mørkøv var jublende lykkelig efter lørdagens OL-guld i parløb, som han på fremragende vis vandt sammen med sin makker, Lasse Norman Hansen.

»Det er det absolut største i min karriere. Uden tvivl. Lige nu er jeg bange for at vågne, og der er fire timer til, at vi skal køre løbet. Det er næsten for godt til at være sandt, at vi har vundet,« forklarer den 36-årige dansker.

Efter den store triumf modtog de to cykelstjerner da også et opkald, som kun er de færreste danskere forundt, da kronprins Frederik pludselig var i telefonen.

Foto: ODD ANDERSEN Vis mere Foto: ODD ANDERSEN

Og det var et stort øjeblik for en rørt Michael Mørkøv.

»Det er det opkald, alle atleter drømmer om at få. Det betyder, du har vundet guld eller en medalje ved De Olympiske Lege. Frederik Hans Kongelige Højhed har altid været en kæmpe stor inspiration for mig,« lød det, inden han afslørede, at Kronprinsen i forvejen har en stor plads hjemme hos familien Mørkøv:

»Vores dreng er opkaldt efter ham. Jeg synes, han er et fantastisk forbillede i Danmark. Det er en drøm for mig at få det opkald.«

Kronprins Frederik har ved dette OL ringet til de danskere, der har vundet guld, umiddelbart efter den store triumf.

Lasse Norman Hansen (tv.) og Michael Mørkøv efter den store triumf. Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere Lasse Norman Hansen (tv.) og Michael Mørkøv efter den store triumf. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Foruden Michael Mørkøv og Lasse Norman Hansen har Viktor Axelsen og Anne-Marie Rindom derfor også haft royalt selskab i røret i de euforiske minutter.

Det var lørdag formiddag, at Lasse Norman Hansen og Michael Mørkøv satte alle konkurrenter til vægs, da duoen hentede guld i parløb på velodromen i den japanske hovedstad.

Som forsvarende verdensmestre levede de to danske stjerner dermed op til den store favoritværdighed, da de efter 200 omgange og i forholdsvis sikker stil sikrede det fineste metal til Danmark.

Her sluttede de to danskere med 43 point, mens både Storbritannien og Frankrig måtte nøjes med tre point færre samt henholdsvis sølv og bronze.

Foto: ODD ANDERSEN Vis mere Foto: ODD ANDERSEN

Lørdagens guldmedalje var i øvrigt den tredje rød-hvide af den fineste slags ved OL i Tokyo.

Og dermed er Danmark oppe på 10 medaljer ved legene, inden håndboldherrerne senere lørdag spiller finale mod Frankrig og dermed allerede har sikret den 11. medalje.

Den kamp kan du i øvrigt følge direkte i B.T.s liveblog lige HER fra klokken 14.