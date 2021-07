Anne-Marie Rindom måtte tage de store solbriller på.

Det var kun en tur på små 50 meter fra kamera til skrivende presse, men den danske sejler var knust. Og da hun løftede de store spejlglas, fortalte de våde øjne hele historien.

Hun havde lige fejlet og smidt et forspring på 26 point og en stensikker guldmedalje væk. Tårerne kunne hun holde tilbage, indtil hun skulle sætte ord på de følelser, der strømmede igennem den 30-årige krop.

»Det føles som om, at jeg slet ikke kan være i min egen krop. Ja, det er svært at ikke græde alt for meget. Jeg ved ikke, hvad jeg lavede derude i dag. Det gik helt galt,« siger Anne-Marie Rindom med tårerne trillende ned ad kinderne.

Der var det interview slut, og starten på en genopbyning frem mod søndagens medaljesejlads skal til at begynde. Det kommer til at kræve noget - nej, meget - efter en katastrofal dag på vandet, men førstepladsen har hun endnu trods fejlen.

Det kunne dog være endt langt bedre for Laser Radial-sejleren, hvis blot hun havde truffet en anden beslutning end at stoppe sin sejlads. Og det er den, der sidder i kroppen.

»Jeg er stadig helt i chok over, hvad jeg laver. Jeg ved overhovedet ikke, hvad jeg laver, og det er virkelig, virkelig hårdt. Jeg har bare arbejdet så meget de seneste mange, mange år på at være i så svær en situation. Det viser, at man bare er et menneske, og man laver fejl, og så kommer fejlene på den her vigtige dag,« siger Rindom.

Og hvad gik så galt? Det kan den danske sejler bedst forklare:

»Jeg var så meget i tvivl om, om jeg må sejle med eller ej. Så jeg vælger at sejle med, men jeg laver min beslutning om, og det var en fejl, for jeg måtte godt have sejlet med. Det er ret svært at rumme lige nu, siger Rindom og fortsætter:

»Jeg var rigtig meget i tvivl, om jeg ville have fået en DNE (der betyder, at man ikke må fraregne de 45 point, som hun fik, red.), og havde jeg fået en DNE, kunne jeg ikke trække den fra, og så ville medaljerne være væk. Så jeg tog et valg om, at en diskvalificering, som jeg kunne trække fra, var bedre end at få DNE. Men det var så det forkerte valg, siger Rindom.

Hun er stadig nummer et. Og hun har syv point ned til hollandske Marit Bouwmeester og 10 point ned til svenske Josefin Olsson.