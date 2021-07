»Ja, vi må bare hilse sådan her.«

Prinsesse Nathalie smiler, holder en knyttet næve frem med to meters afstand og har fra start en varme i stemmen.

Hun er iklædt røde farver med 'Danmark' stående på det ene bukseben.

For Nathalie zu Sayn-Wittgenstein, der til daglig bor på Berleburg Slot i Tyskland, er som bekendt landstræner i dressur. Et job, hun takkede ja til i 2017.

Det er ikke for ingenting, jeg har gået på en kostskole. Der lærer man sgu at rette sig ind Prinsesse Nathalie, dansk dressurlandstræner

Hun ville for det første gerne hjælpe sit land. Men hun brænder også for at bidrage til ridesporten og give noget igen.

Samtidig havde hun for fire år siden ikke en hest, der var god nok til selv at præstere på landsholdet, og derfor udnytter hun nu årene til at stå på 'den anden side', efter hun selv deltog i OL som rytter i 2008 og 2012.

»Ja, det er så noget andet,« siger prinsesse Nathalie, der er datter af prinsesse Benedikte og prins Richard, med et stort grin bag det obligatoriske mundbind i den varme japanske sommersol.

Helt jordnær. Ikke noget med 'De, Dem eller Deres'. Hun er bare i Tokyo som træner. Ligesom mange andre.

Prinsesse Nathalie med sin tidligere tophest Digby. Foto: Henning Bagger

»Det er meget spændende og anderledes. Som rytter kan du gøre noget. Når du står dernede, kan du ikke gøre noget. Du kan forberede rytterne bedst muligt, og så må du bare stå sådan her derude,« siger hun og holder et par krydsede fingre frem.

»Jeg må tænke, de ved, hvad de skal, de er gode til at ride og skal nok klare den. Men min puls er oppe på et vist niveau. Når de galopperer ind, galopperer mit hjerte med. Jeg er ude og ride tre heste, når de er på banen,« smiler hun.

Passionen skinner tydeligt igennem. Og kigger man på landstræneren, når danskerne er på banen i de cirka otte-ni minutter, et program varer, forstår man, hvad hun mener.

Det er nemlig ikke et sjældent syn, at hun står og bevæger benene i takt med hestenes i de forskellige øvelser. Hun brænder for det. I en sådan grad, at hun heller ikke er bange for at vise sine følelser.

Noget, der kom til udtryk, da Cathrine Dufour lørdag red sit program på Bohemian og gjorde det så flot, at hun scorede lidt over 81 procent.

Et ridt, der sendte tårerne i frit løb hos landstræneren – et øjeblik, der blev fanget af tv-kameraerne.

Årsagen var en optakt til OL, der ikke var optimal, med en hest, der i slutningen af maj ikke ville på banen, hvilket betød, at Dufour, som nok kan betegnes som OLs ellers sikreste på holdkortet, blev diskvalificeret. Det satte sig hos prinsesse Nathalie som noget af et hovedbrud.

»Jeg har ligget søvnløs noget tid efter det. Men så mærkede man, hun fik styr på ham og sig selv igennem en mentaltræner, og så var vi til et stævne mere for at tjekke, det hele var sat på plads. Det var det. Der var en kæmpe sten, der faldt fra mit hjerte. Det var mere end en sten. En kæmpe forløsning,« siger hun med en tone, så lettelsen nærmest er til at mærke på egen krop.

Cathrine Dufour og Bohemian blev diskvalificeret ved et stort stævne i starten af maj. Lørdag red de et fantastisk program i Tokyo, der fik tårerne frem hos landstræneren. Foto: Friso Gentsch

Det er første gang, hun er med til et OL som landstræner. Hun har fire ryttere – den ene som reserve – med, og hun kan mærke en tydelig harmoni i gruppen.

De hygger sig, har det sjovt og bakker hinanden op. Det er vigtigt, understreger prinsesse Nathalie, der også går meget op i, at de alle har det godt. De passer på hinanden.

Har den ene behov for at ringe til familien på FaceTime, bliver der givet plads til det. Og samtidig er de også blevet en lille tætknyttet familie, nu de ikke kan have deres egne med til Tokyo.

»Vi har alle vores kanter, men dem lærer man at omgås med,« siger dressurtræneren og trækker tråde tilbage til sine ungdomsår.

Prinsesse Nathalie har altid elsket hestesport. Her med sine forældre, prinsesse Benedikte og prins Richard. Foto: JAKOB DALL

I slutningen af teenageårene kom hun på kostskole. Det har givet hende nogle værdier, som hun kan bruge i sit job.

»Det er ikke for ingenting, jeg har gået på en kostskole. Der lærer man sgu at rette sig ind, give frirum og tage sit eget frirum uden at træde andre over tæerne, fordi man lige vil være for sig selv. Det er en erfaring, og det er en god erfaring, jeg absolut kan bruge,« siger landstræneren.

Sportsligt prøver hun at fortælle rytterne, at de bare skal tage det som et lille stævne i Sønder Hygum. Det sidste siger hun med et smil.

For selvom hele setuppet egentlig ikke er så anderledes, ved hun det også godt. Hvordan det er at sætte fødderne i stigbøjlerne og styre hesten på banen.

»Jeg ved, hvordan det føles. De to OL-debutanter … Jeg ved, hvordan det er, når du tænker 'puh, jeg skal ride ind til mit allerallerførste OL'. Det er stort. Det er megastort. Der kan man bare prøve at give dem den tryghed, at det ikke er så slemt. Gå ind og nyd det i stedet. Bliv ikke skræmt. Hestene er godt forberedt, de kan det, de skal kunne. Gå ind og nyd det og overtænk ikke,« siger hun om Carina Cassøe Krüth og Nanna Skodborg Merrald.

Det danske hold skal tirsdag ride finale, inden det onsdag gælder den individuelle medaljekonkurrence.

Adspurgt hvilket præg hun gerne vil sætte på sit landshold, og hvilken læring hun vil give dem, er svaret fra landstræneren klart.

»At de kan. De kan gøre det. De er super gode. Vi har super heste. De skal bare virkelig tro på sig selv,« siger prinsesse Nathalie.