Coronavirussen fik i første omgang udskudt OL i Tokyo med et år.

Men selvom verden efterhånden ser bedre og bedre ud, når det kommer til virussen, så slipper årets store sportsbegivenhed ikke for corona-tilfælde. I dagene op til fredagens åbningsceremoni er flere atleter konstateret smittet, og onsdag er der så konstateret to nye tilfælde.

Der er tale om den chilenske taekwondokæmper Fernanda Aguirre og den hollandske skater Candy Jacobs, der har afleveret en positiv coronatest og dermed misser sommerens OL.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Fernanda Aguirre blev testet positiv ved ankomsten i lufthavnen, mens Candy Jacobs er den fjerde atlet, der er blevet testet positiv i den olympiske by.

Tidligere er de sydafrikanske fodboldspillere Thabiso Monyane og Kamohelo Mahlatsi testet positive, mens den tjekkiske beachvolleyspiller Ondrej Perusic også er konstateret smittet.

Det samme er i øvrigt også tjekkernes træner for beachvolleyballholdet, Simon Nausch.

Afviklingen af OL midt i stigende smittetal i Japan og især Tokyo har mødt stor kritik fra den japanske befolkning, men selvom modstanden er stor, lader det til, at legene vil blive afviklet som planlagt.

Tirsdag kom der dog en noget opsigtsvækkende udtalelse fra den øverste chef for Tokyos organisationskomité, Toshiro Muto.

Her indrømmede han, at OL stadig kan blive aflyst i sidste øjeblik, hvis smittetilfældene regner ned over legene.

OL starter efter planen fredag 23. juli og varer indtil 8. august i Tokyo.