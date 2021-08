Mathias Gidsel blev sendt i gulvet i slutminutterne af sejren over Norge og måtte groggy forlade banen.

Den stærke højre back så det sidste af den danske kvartfinalesejr fra bænken. Og efter kampen forklarede landstræner Nikolaj Jacobsen da også, at Gidsel var medtaget.

»Mathias fik en på låget, hvis man kan sige det sådan.«

»Jeg ser ikke, hvordan det sker. Så han er lige lidt omtåget nu. Men med den dygtige stab, vi har til at tage os af det, så skal vi også nok få gjort ham til på torsdag,« lød den - trods alt - opmuntrende melding fra landstræneren.

Mathias Gidsel ømmer sig, efter han er sendt i gulvet. Foto: SUSANA VERA Vis mere Mathias Gidsel ømmer sig, efter han er sendt i gulvet. Foto: SUSANA VERA

Samtidig lagde Nikolaj Jacobsen ikke skjul på, at det er enormt vigtigt for danskerne, at Mathias Gidsel bliver klar. Faktisk havde han nogle meget flotte ord til den 22-årige højre back, der spiller sin blot anden slutrunde.

»Jeg synes ikke, at den unge mand ligner en, der har spillet så få landskampe. I mine øjne, så må jeg sige, at indtil nu så har han været OLs bedste spiller. Det synes jeg…«

Mathias Gidsel scorede fem gange mod Norge og nåede at levere flere flotte assists, inden han måtte forlade banen.

I alt står GOG-spilleren noteret for 35 mål og 25 assists indtil videre ved dette OL.