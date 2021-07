Godmorgen fra Tokyo, hvor dagen startede ret overskyet.

Og det gjorde den i mere end én forstand, for var du ikke blandt natteravnen, der satte uret til 02.45 til det, der skulle have været en medaljefest, kan vi afsløre, det desværre ikke er jubel, du står op til her.

Sverri Nielsen kiksede, en olympisk mester styrtede, og så stjæler nogle helt særlige robotter altså showet her i det japanske.

Her er et overblik over, hvad der er sket, mens du har været i drømmeland.

Sverri Nielsen i singlesculler finale til OL i Tokyo, fredag den 30. juli 2021. Foto: Liselotte Sabroe

Kæmpe dansk nedtur

Han startede som nummer et. Efterfølgende lå han til bronze – men med et mulehår op til sølvmedaljen.

Desværre blev det ikke til nogle af delene for danske Sverri Nielsen, der gik helt kold i slutspurten i singlesculler og missede bronzen med 15 hundrededele af et sekund.

Han har hele vejen igennem lignet en stensikker medaljetager. Men sådan skulle det altså ikke gå. Sikke et kollaps. Desværre. Den bliver svær at sluge for Sverri Nielsen, der ellers i den grad har imponeret. Det gjorde ondt at se.

Også den danske løber Ole Hesselbjerg var i aktion i 3000 meter forhindringsløb, men han formåede ikke at komme i finalen. Han blev nummer syv i det indledende heat, og det rakte altså ikke til en plads videre.

Dermed sluttede hans OL efter otte minutter og 24,08 sekunder på banen.

Uhyggeligt styrt på BMX-banen

Danske Simone Tetsche og resten af BMX-feltet for både kvinder og mænd fik sig et grimt chok under semifinalen. For i det sidste run inden finalen gik det grueligt galt for den forsvarende olympiske mester Connor Fields, der kørte i mændenes semifinale.

Connor Fields måtte bæres fra banen. Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Amerikaneren styrtede voldsomt i første sving, og han lå længe helt stille på asfalten.

Efterfølgende måtte han bæres fra banen på en båre med ti personer omkring sig. Styrtet var så grumt, at det ikke blev vist på tv.

Det grimme styrt fik alt til at gå i stå på BMX-banen, og efterfølgende blev Connor Fields, der ellers var kvalificeret til finalen, kørt væk i en ambulance. Hans tilstand er endnu ukendt.

Løbene blev efterfølgende kortvarigt afbrudt men siden genoptaget. Den danske BMX-rytter blev nummer seks i finalen.

We have robots carrying #rugby balls on the field #StartYourImpossible @Toyota pic.twitter.com/mJoAzOVYm4 — Olympics (@Olympics) July 26, 2021

Robotter stjæler showet i Tokyo



En robot fik mange til at måbe under en basketballkamp tidligere på ugen, og det samme skete, da det var en robot, der kom ind med bolden til en rugbykamp. Og det er tydeligt, de mange robotter i Tokyo er kommet for at blive.



Da atletikkonkurrencen startede fredag, var det også med robotter på banen. Ikke i medaljejagten dog, men deres funktion bliver egentlig bare at være en medhjælper. Robotterne er programmeret til at kunne køre selv, og formålet er at begrænse, hvor lang tid det tager at gøre banerne klar.

Det kommer blandt andet til at ske, når robotterne eksempelvis skal samle hammere op, som atleterne har kastet.

Tatjana Schoenmaker (th) sikrede sig OL-guld i 200 meter bryst. Foto: MARKO DJURICA

Første verdensrekord i Tokyo

Så skete det. En atlet satte ny verdensrekord ved legene, og vi skal en tur i svømmebassinet.

Her vandt sydafrikanske Tatjana Schoenmaker OL-guld i 200 meter bryst, og samtidig kan hun nu altså prale af at have verdensrekorden.

Den lyder nu på 2:18.95, og det forrygende resultat fik da også i den grad tårerne frem hos den olympiske mester. Ja, faktisk brød hun nærmest sammen i poolen, mens hun blev lykønsket af alle omkring sig.

Pernille Blume vandt OL-guld i 50 meter fri i 2016. I år går hun efter at gentage bedriften. Foto: ODD ANDERSEN

Dem skal du holde øje med i dag

Vi har mange danskere i aktion i dag. Anne Marie Rindon kan vinde dansk guld i laser radial, hvis hun holder forspringet ned til sine konkurrenter.

De danske håndboldherrer spiller gruppekamp mod Portugal, og så skal Pernille Blume igennem første kvalifikation til favoritdisciplinen 50 meter fri – en disciplin, Julie Kepp Jensen også skal svømme indledende heat i.

Derudover skal også Alexander Aslak Nørgaard, Anton Nørskov Ipsen og endnu en kvindemedley svømme indledende heat.