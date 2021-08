Godmorgen fra Tokyo til endnu en dag med en dansk medalje.

Den kommer senere, når der er finale i banecykling, hvor Danmark trods italienernes verdensrekord i semifinalen altså i den grad er i spil til guld.

Ja, det kan godt være, at konkurrencerne med danskerne tynder ud, men det er som om, at der er en ny dansk medalje hver eneste dag. Den i dag må da meget gerne være af guld.

Men inden vi når så langt, skal vi lige kigge tilbage på, hvad du gik glip af, mens du sov.

Foto: MIKE BLAKE

Teenage-power på skatebanen

Det bliver en lang dag i dag, for nu skal du til at høre om, hvad Kenneth, Tina og adskillige brugere på de sociale medier lavede af ligegyldige ting, da de var teenagere. Det er åbenbart prisen, vi må betale, når der er gang i en sand teen-sation i den olympiske skatepark.

Her kørte kvinderne indledende heat, og det blev stordomineret af voldsomt dygtige og unge atleter. Japanske Misugu Okamoto på 15 år fik bedste karakter, og i slipstrømmen på hende kom så 13-årige Sky Brown fra Storbrittannien og 12-årige Kokona Hiraki fra Japan.

Ældgamle Yndiara Asp fra Brasilien er alderspræsident i finalen, der blev kørt onsdag. Hun er 23 år.

19-årige Yosozumi Sakura vandt, 12-årige Hiraki Kokona vandt sølv, mens Sky Brown tog bronze.

Hvad laver du egentlig til OL?

Alica Schmidt er en meget elsket atlet. Hun har millioner af følgere på sine sociale medier, og lige nu kan de følge med i hendes liv i OL-byen. Ja, for det er mest i selve OL-byen, at den tyske hurtigløber er i aktion som debutant. På atletikstadion har hun endnu ikke fået lov at komme i konkurrence, og det har fået mange af hendes følgere til at undre sig - og bekymre sig en anelse.

For skal hun overhovedet være med til OL, lyder mange spørgsmål på hendes sociale medier. Alica Schmidt er med på Tysklands stafethold. Eller med og med. Hun var bænket, da det skulle løbe i lørdags, og nu er spørgsmålet, om den 22-årige atlet ender med at have set hele OL fra sidelinjen.

Hun kan få chance torsdag og ved finalerne lørdag, når der er stafet igen. Ellers har det været lange uger i OL-byen, der er lukket godt og grundigt af.

Foto: JEWEL SAMAD

To verdensrekorder i ét løb

De er tidligt i gang på det olympiske atletikstadion, og der er også allerede slået en verdensrekord. Den nappede Sydney McLaughlin på 400 meter hæk.

Hun havde den faktisk i forvejen, men da hun løb først i mål til OL-guld, forbedrede amerikaneren altså sin egen verdensrekord til 51.46. Dalilah Muhammad, der også er fra USA, fik sølv i en tid, der ville have slået den gamle verdensrekord.

Og så måtte Femke Bol glæde sig over bronze.

Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL

Ét kast og klar til finalen

Han ligner lidt Karate Kid, og når det kommer til stykket, foretrækker spydkasteren Neeraj Chopra - ligesom Daniel Laruso - blot at bruge ét enkelt forsøg på at vinde. Nej, Chopra har ikke vundet OL-medaljer, men han var helt overlegen med sit spydkast.

Inderen gik på banen, kastede spyddet 86,65 meter og kunne så trisse hjem igen med forvisning om at være med i finalen. Ingen grund til at spilde mere tid på det.

Foto: MOHD RASFAN

Transkønnet atlet stopper karrieren

OL blev endestation for Laurel Hubbard. Hubbard, der angiveligt ikke er i familie med rumskibsentusiasten L. Ron, blev den første åbent transkønnede person til at deltage ved et OL. Men det bliver samtidig endestationen. Vægtløfteren har besluttet at indstille karrieren nu.

Dansker sendt hjem - igen

Der var en chance mere til den danske bryder Fredrik Bjerrehuus i brydning, da hans modstander fra første runde endte i OL-finalen. Brydekonkurrencen giver alle dem, der undervejs har tabt til de to finalister, chance for at kæmpe om bronze.

Fredrik Bjerrehuus var en af dem, og han måtte se sig slået med 7-0 til Artem Surkov fra Rusland. Nu er OL så helt slut for danskeren.

Foto: ATTILA KISBENEDEK

Maratonsvømning

Mens vi er nogle, der lige lurer ud af øjenkrogen efter en livredder halvvejs gennem 25 meteren i svømmehallen, kan andre åbenbart holde sig oven vande lidt længere - endda på åbent hav. Bedst af alle til det er brasilianske Ana Carcela Cunha, der i nat vandt guld på maratondistancen.

På 10 kilometer skulle hun Cun'ha' brug for lidt under to timer til at vinde OL. Det blev til guld foran Sharon Van Rouwendaal fra Holland og australske Karenna Lee.

Det var det for natten. Husk på, at det er klokken 11.06, at det danske banelandshold kører om OL-guld efter en dramatisk semifinale. Følge med i alt omkring OL i vores liveblog her.