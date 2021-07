Det var langt fra en tilfreds Novak Djokovic, der forlod tennisbanen.

For den helt store verdensstjerne og verdensetter lod frustrationerne få frit løb efter bronzenederlaget til spanske Pablo Carreño med cifrene 6-4, 6,7 og 6-3.

Værst gik det dog ud over udstyret, da han i ren raseri både kaster en ketsjer op på tribunerne, men også fuldstændig smadrer en af hans andre ketsjer, da han taber et point.

Hændelsen endte med at give ham en advarsel fra dommeren, selvom Carreño ellers appellerede for pointtab. Du kan se hændelsen i videoen øverst i artiklen.

Djokovic just tossed his racquet into the stand. No warning. pic.twitter.com/TMCv29dCnQ — ‎‎‎‎‎ . (@Ashish__TV) July 31, 2021

Djokovics udfald kommer blot få dage efter han lavede en kommentar rettet mod atleten Simone Biles, som trak sig fra holdgymnastik på grund af sit mentale helbred.

»Atleter skal være bedre til at begynde at lære at håndtere pres og hvordan man håndterer øjeblikke som disse,« sagde han dengang.

Novak Djokovic var ellers udset til at snuppe guldet, men blev slået af tyske Alexander Zverev, før Djokovic led endnu et nederlag i bronzekampen mod Pablo Carreño.

Især fredagens nederlag i herresingle til Zverev gør ondt på Djokovic. Det afslørede han fredag. Han missede nemlig muligheden for at vinde en såkaldt 'Golden Slam', der er en OL-titel plus de fire store grand slams i samme år.

Serbia's Novak Djokovic reacts after losing to Spain's Pablo Carreno Busta their Tokyo 2020 Olympic Games men's singles tennis match for the bronze medal at the Ariake Tennis Park in Tokyo on July 31, 2021. (Photo by Vincenzo PINTO / AFP) Foto: VINCENZO PINTO Vis mere Serbia's Novak Djokovic reacts after losing to Spain's Pablo Carreno Busta their Tokyo 2020 Olympic Games men's singles tennis match for the bronze medal at the Ariake Tennis Park in Tokyo on July 31, 2021. (Photo by Vincenzo PINTO / AFP) Foto: VINCENZO PINTO

Men den dårlige dag stopper ikke her for Djokovic.

Han skulle sammen med Stojanovic have spillet bronzekamp i mixed double, men Djokovic har pådraget sig en skulderskade og stiller derfor ikke op, skriver Det Internationale Tennisforbund (ITF) på Twitter. Og dermed slutter OL-turen for Djokovic, der nu skal restituere.