Den danske cykelstjerne kunne ikke længere holde følelserne tilbage.

Jakob Fuglsang rejste sig og modbeviste skeptikerne, da han længe var med i kampen om OL-medaljerne i det hidsige ridt op og ned ad bjergene omkring Fuji International Speedway-center.



Han måtte 10 kilometer før mål slippe gruppen af storfavoritter. Alligevel var han efterfølgende rørt over løbet og indsatsen.

Så meget, at stemmen dirrede, da han rullede igennem pressens mixedzone.

»Jeg fortryder ikke rigtig så meget. Jeg er egentlig rigtig glad for, hvordan det gik … øøøhh … for to dage siden troede jeg ikke, at jeg ville starte i dag … øhm … fordi jeg havde det så dårligt. Det har været en lang vej,« understregede han og måtte kortvarigt gemme sit ansigt bag cykelhandskerne.



Du virker meget bevæget?



Og så gav Jakob Fuglsang slip på de følelser, han ellers kæmpede for at undertrykke. Han lænede kroppen ind over metalrækværket med hænderne omkring hovedet. I 20 sekunder sagde han ikke noget.



»Det har været hårdt,« sagde han med tårerne trillende.

Foto: ALEJANDRO ERNESTO Vis mere Foto: ALEJANDRO ERNESTO



»Jeg gav den alt, hvad jeg havde. Fordi jeg ville det her. Hvis du havde ligget med diarré i seks dage, og droppede Paris-etapen, fordi du ikke kunne køre … altså jeg har maksimum trænet i to timer siden, og der følte jeg mig ad helvede til.«



»Heldigvis begyndte jeg i går at føle mig bedre, og jeg kunne holde det, jeg spiste, i mig. Og så kørte jeg et cykelløb, hvor jeg var med så langt fremme i finalen. Men … øhh … ja, jeg er bare glad for, at jeg blev ved med at kæmpe.«

Den 36-årige silkeborgenser afslørede, at han kraftigt overvejede at droppe turen til Tokyo.

»Jeg var allerede under Touren i tvivl om, hvorvidt jeg skulle tage af sted til OL. Og når man så bliver syg dagen inden, man skal af sted, så giver det stort set ingen mening at tage af sted. Men jeg har helt tiden villet det og troet på, at der kunne ske mirakler.«

Foto: ERIC GAILLARD Vis mere Foto: ERIC GAILLARD

»Havde jeg fået en dag mere til at komme mig i, så havde det været endnu bedre. Men jeg er rigtig glad og stolt over det løb, som jeg kørte.«

Føler du, at du fik bevist noget over for dine skeptikere – efter en lidt svær sæson?



»Jeg synes ikke, at jeg på den måde har haft noget, jeg skulle bevise. Jeg er sikker på, at jeg kunne været bedre, end jeg var i dag, hvis forberedelserne havde været bedre.«

»Men jeg synes, at jeg viser, at jeg har niveauet til at sidde fremme. Og hvis du ser på de 12-15 mand, der er med fremme til sidst, så er det kun de bedste af de bedste.«

»Jeg ved ikke, hvad folk mere vil have. Jeg kan i hvert fald sige, at jeg har givet mig 100 procent i dag. Jeg havde selvfølgelig håbet på mere, men der var i hvert fald ikke mere at komme efter,« lød det med et stort smil midt i det støvede ansigt hos den danske cykelstjerne.

Ecuadorianske Richard Carapaz kørte solo de sidste fem kilometer og sikrede sig OL-guldet. Belgiske Wout van Aert tog sølvet – et par millimeter foran forhåndsfavoritten Tadej Pogacar, der måtte nøjes med bronze.