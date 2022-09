Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er nogle af de helt tunge navne i den danske OL-klasse, der nu råber op.

De er stiktossede over, at regeringens finanslovsudspil, hvor det fremgår, at de ikke vil videreføre et tilskud på 4,1 mio. kr. om året fra dansk eliteidræt, og det kommer til udtryk i et debatindlæg hos Jyllands-Posten.

Afsenderne er den dobbelt verdensmester og OL-guldvinder i sejlads Anne-Marie Rindom, tidligere verdensmester og OL-sølvvinder i skydning Jesper Hansen, verdensmester og femdobbelt OL-medaljevinder i banecykling Lasse Norman Hansen, OL-deltager og EM-bronzevinder i atletik Ida Karstoft, OL-deltager og EM-medaljevinder i svømning Emilie Beckmann og Julie Leth, der vandt sølv i banecykling ved sidste OL.

De revser statsminister Mette Frederiksen for at stå side om side med Jonas Vingegaard efter Tour de France-triumfen, men kritiserer også andre medlemmer af folketinget for, at de 'med den ene hånd knipser selfies og fortæller os på Facebook, hvor dygtige vi er, imens den anden hånd fører sparekniven.'

Mette Frederiksen fejrede Jonas Vingegaards sejr i Paris. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mette Frederiksen fejrede Jonas Vingegaards sejr i Paris. Foto: Mads Claus Rasmussen

Gruppen af afsendere forstår ingenting af prioriteringen, siger de.

'Situationen er uholdbar, og hvis politikerne bliver enige om at skære yderligere, så vakler fundamentet under dansk eliteidræt mere, end det allerede gør i forvejen flere steder,'

De fortæller, at 44 pct. af alle atleter tjener mindre end 100.000 kr. om året, og mange ser sig nødsagte til at låne penge af familie og venner, mens de samtidig kæmper for at holde verdensklasseniveau.

Da finanslovsudspillet blev offentliggjort, var Team Danmark hurtigt ude med en lignende kritik - læs mere her.