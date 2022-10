Lyt til artiklen

Et internationalæt topmøde fik et solidt dansk indspark fra formanden for DIF.

Danmarks Idrrætsforbunds formand, Hans Natorp, havde proklameret, at de ikke ville finde sig i det, hvis en dør blev åbnet på klem for de russiske og belarussiske atleter og politiske repræsentanter.

Ved generalforsamling for over 200 lande i sammenslutningen af nationale olympiske komitéer, ANOC, i Sydkorea, blev der sagt fra.

»Vi er i til stede sammen med russiske og belarussiske idrætspolitkkere, og ikke med Ukraines. Det burde være omvendt,« sagde Natorp.

»Vi er nødt til at stå sammen - dette er bygget på principperne fra FN og den olympiske pagt.«.

IOC-præsidenten var meget vred.

»Det at arbejde i fornening betyder også, at vi er en demokratisk organisation, der respekterer et klart flertal,« lød det fra Thomas Bach, der altså spillede bolden videre til de landene, der havde givet de - i danske øjne - uønskede repræsentanter adgang.

Han mente, at Danmark skulle refleketere over sin rolle og kritiserede Natorp for, at have brugt vendingen 'russerne', eftersom de opererer under et neutralt flag lige nu.

Andre ville også gå på scenen og kritisere beslutningen om at få russerne og belarusserne med på topmødet, men det blev lukket ned.

Bach fortalte, at alle selvfølgelig havde ret til deres mening, men at det er mod principperne at udelukke nogen af politiske grunde.

Han har tidligere luftet muligheden for at udvandre, hvis russerne skulle få taletid på mødet - læs mere her

