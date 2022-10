Lyt til artiklen

Hvis Rusland indtager talerstolen på olympisk møde i Seoul, så overvejer Hans Natorp at forlade salen.

Sammenslutningen af olympiske komitéer (ANOC) afholder i næste uge generalforsamling i Sydkorea.

Her deltager formanden for Danmarks Idrætsforbund (DIF), Hans Natorp, sammen med ledere fra i alt 205 medlemslande.

Ruslands Olympiske Komité har også meldt sin ankomst til Seoul, hvilket Hans Natorp finder problematisk.

Hvis Rusland beslutter at indtage talerstolen på generalforsamlingen, kan det ende med, at de nordiske lande forlader salen. Det fortæller DIF-formanden til DR Sporten.

- Det er ikke klarlagt endnu, men vi prøver at få så mange lande med som muligt.

- Man kunne forestille sig, at vi lavede en diplomatisk walkout, som man har set i FN, hvor vi forlader lokalet, hvis russerne får taletid, siger Hans Natorp til DR Sporten.

DIF-formanden er allerede landet i Seoul, og han skal de næste dage have møder med en lang række lande.

Natorp slår fast, at han endnu ikke mener, at tiden er til, at Rusland bliver lukket tilbage i varmen i international idræt, hverken på leder- eller atletniveau.

Flere idrætsforbund har udelukket Rusland fra at deltage i internationale konkurrencer, efter at landets præsident Vladimir Putin i februar besluttede at invadere nabolandet Ukraine.

