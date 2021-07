Så er håndboldherrernes titelforsvar skudt i gang ved OL – og det blev gjort med manér.

Faktisk kunne landsholdet ikke have drømt om en mere perfekt åbning på legene i Tokyo.

Nej, Japan var ikke ligefrem et angstfremkaldende bekendtskab. Der var mere kamikaze end klogskab over værternes spil.

Som min gode kollega Michel Wikkelsø Davidsen formulerede det på vores pressepladser i flotte Yoyogi National Stadium:

»De skulle have forberedt sig noget bedre de sidste fem år.«

De fem år er med henvisning til japanernes intensive forberedelser til dette OL. I øvrigt under kyndig ledelse af den islandske succestræner Dagur Sigurdsson i størstedelen af tiden.

Men åbningskampen viste os, at selv hvis de havde haft et århundrede, så ville Japan ikke være i nærheden af at kunne true det danske landshold. Klasseforskel er et fattigt ord til at beskrive gabet mellem Danmark og Japan. De rødhvide blæste japanerne omkuld fra start, og ved stillingen 5-0 efter fem minutters spil var opgøret reelt afgjort.

Og trods de japanske mangler fortjener danskerne stor ros for en perfekt åbningskamp. Det er kun maltrakteringen af Chile på hjemmebane ved VM i 2019, der kan måle sig med denne indsats. Når vi altså vel at mærke taler om åbningskampe. Og de fleste af os husker nok godt, hvordan det gik dengang …

Landstræner Nikolaj Jacobsen og Mikkel Hansen under håndboldkampen mellem Danmark-Japan på Yoyogi National Stadium i Tokyo, lødag den 24 juli 2021.

Nikolaj Jacobsen vil med garanti være en rigtig glad mand, når han lægger hovedet på puden i den olympiske by i nat. Han fik gang i alle spillere – bortset fra Morten Olsen, som bliver sparet lidt på grund af sine lægproblemer. Og alle fik tanket selvtillid og føler sig nu inde i turneringen.

Mere kan man ikke bede om som træner, når man spiller første kamp til et mesterskab mod en modstander, der er så langt under ens eget niveau. Med det in mente er den danske koncentration gennem samtlige 60 minutter ganske imponerende.

Før kampen blev jeg bedt om at kloge mig lidt på forløbet af kampen, og her fik jeg sagt, at jeg troede, det kunne blive en lidt svær størrelse mod de meget hurtige japanere. Jeg tog fejl. Med flere kilometer.

Men jeg havde faktisk forventet mig mere af Japan. De var imidlertid totalt overmatchet på alle parametre, og træner Dagur Sigurdsson gjorde det heller nemt for sine spillere. Hvorfor han insisterede på at tage målmanden ud og spille syv mod seks i så lange sekvenser – det fatter jeg simpelthen ikke. I mine øjne var det direkte dumt og bidrog til at gøre nederlaget større end nødvendigt.

Men det behøver danskerne ikke bekymre sig om. De skal bare glæde sig over, at jagten på endnu et sæt OL-guldmedaljer blev sat i gang med bravur.