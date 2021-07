Søndagen i Tokyo bød på mange ting – alt fra en enorm bommert til en gigantisk sensation.

Det amerikanske basketballhold tabte ved OL for første gang siden 2004, mens en hollandsk stjerne fejrede sejren, indtil hun opdagede, at hun kun var blevet nummer to.

Ja, dag to i Japan har budt på en masse dramatik, men heldigvis også flere flotte danske præstationer rundt omkring i hovedstaden.

Du kan læse hele B.T.s OL-dom over søndagen i Tokyo herunder:

Hun hedder Cecilie Uttrup Ludwig. Og hun får dagens dansker for sin flotte tiendeplads i kvindernes landevejsløb samt det hudløst ærlige interview med B.T. efterfølgende. Her langede hun ud efter sine kollegaer, fordi ingen ville hente den enlige udbryder. De store hold ville ikke køre rundt. Alle tænkte på deres egen chancer, og det mente Cecilie Uttrup Ludwig var hovedrystende og absurd. Hun var tydeligt frustreret, følelsesladet og manglede ord. Tak for ærligheden, Cecilie Uttrup!

Frankrig leverede sensationen

Frankrig leverede en stor overraskelse, da de besejrede USA med 83-76 søndag. Det var det første OL-nederlag til USA i basketball siden 2004. Franskmændene gav odds 8,99 inden kampen, men det påvirkede dem på ingen måde. Basketballturneringen er måske mere åben end forventet.

Hun tog fejl af guld og sølv

Hold nu op for en bommert. Superstjernen Annemiek van Vleuten kørte fra Cecilie Uttrup Ludwig og resten af feltet, hvorefter hun fejrede sejren og guldmedaljen. Hun havde bare lige glemt, at udbryderen Anna Kiesenhofer fra Østrig ikke var blevet hentet. Derfor blev det kun til sølv og en lang næse. Hvordan kan det lade sig gøre?

En legende takker af

Danmarks mest vindende atlet nogensinde har deltaget i sin sidste konkurrence. Jeanette Ottesen svømmede natten til søndag dansk tid sit sidste heat, da hun var en del af finalen i 4 x 100 meter fri sammen med Pernille Blume, Julie Kepp Jensen og Signe Bro. Danskerne endte desværre ottende og sidst, men det laver ikke om på en fremragende karriere. Hatten af for den, Ottesen!

Danmark har styr på dressurdisciplinen

Cathrine Dufour, Nanna Skodborg Merrald og Carina Cassøe Krüth. De er alle klar til den individuelle finale i dressur, mens Danmark ligeledes er videre til holdfinalen. Du kan roligt sige, at vi har styr på dressurdisciplinen herhjemme.

Endnu et coronatilfælde

Golfstjernen Jon Rahm kommer ikke til at spille med om medaljer i Tokyo. Han er nemlig testet positiv for den frygtede virus. Dermed vokser antallet af atleter, som er blevet smittet siden ankomsten til Tokyo.

