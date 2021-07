Ingen danske medaljer lørdag, men vi er stadig godt med, og de begynder så småt at være i sigte igen.

Lørdag formåede Viktor Axelsen nemlig at vise, hvordan fjerbolden skal håndteres med en flot sejr, mens Pernille Blume svømmede sig sikkert i finalen i favoritdisciplinen.

Og så bød dagen også på endnu et yderst overraskende nederlag til en af OL's helt store stjerner.

Viktor Axelsen

Man kunne have valgt finalisten Pernille Blume eller 100 meter-løberen Kojo Musah, men ikke i denne omgang. For den går i stedet til hele Danmarks Viktor Axelsen, som udraderede sin kinesiske modstander Yu Qi Shi med en magtdemonstration på 21-13, 21-13. Her tændte Axelsen for den brandfarlige højrearm og satte sin modstander fuldstændig på plads. Han har nu sat kursen mod semifinalen, hvor Guatemalas Kevin Cordon venter. Det lugter af en finaleplads til Axelsen – han er for vild!

Der bliver nok danset hele natten på Jamaica, for der blev nemlig uddelt tre gange jamaicanske øretæver i kvindernes 100-meterløb, hvor der blev slået olympisk rekord med imponerende 10,61 sekunder. Det var Elaine Thompson-Herah, der lørdag triumferede i kvindernes 100-meterløb for andet OL i træk. Shelly-Ann Fraser-Pryce tog sølvet i tiden 10,74 sekunder, mens Shericka Jackson tog bronze med sit løb på 10,76 sekunder.

Det har ikke været Novak Djokovics uge. Fredag tabte han semifinalen til Alexander Zverev og missede dermed muligheden for at vinde en såkaldt 'golden slam', der er en OL-titel plus de fire store grand slams i samme kalenderår. Og lørdag tabte han så bronzekampen til spanske Pablo Carreño Busta. Nederlaget og de mange uprovokerede fejl endte i flere raserianfald, hvor en ketsjer blandt andet blev kastet op på tribunen, mens en anden ketsjer måtte lade livet efter at blive kastet i nettet.

Øv, Antonsen!

Badmintonstjernen Anders Antonsen var ellers foran i det sidste og afgørende sæt og kunne øjne en plads i semifinalen. Men i stedet endte det desværre med et nederlag, der gjorde ondt, da Anders Antonsen mødte sin overmand i form af indonesiske Anthony Sinisuka Ginting. Efter lørdagens skuffende resultat har Antonsen endnu ikke vundet over indoneseren i fire forsøg. Nederlaget betyder desuden, at vi desværre ikke får en ren dansk finale at se.

Ikke sket i 93 år

Selvom det ikke blev til en semifinaleplads, så fortjener Kojo Musah stor ros for den 29. bedste tid af alle ved mændenes 100-meterløb. Det var nemlig første gang i 93 år, at der var en dansker med fra start til på den olympiske kongedisciplin, og det kan han være utrolig stolt af. Danskeren er dog ikke færdig ved OL, da han stadigvæk har et 4 x 100-meterløb tilbage ved legene.

Hun er stadig varm



Der var en del spekulationer om, hvorvidt Pernille Blume skulle svømme semifinale i 100 meter fri for at spare kræfter til sin favoritdisciplin – 50 meter fri. Blume endte dog med at svømme førstnævnte, hvor det dog ikke blev til en finaleplads. Men det var godt, at hun holdte sig varm, for i favoritdisciplinen satte hun alle sine konkurrenter til vægs og bragede direkte i finalen, hvor hun skal forsvare sit OL-guld fra 2016.

